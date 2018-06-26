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Який овоч захищає нервову систему, імунітет та організм

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Помідори захищають нервову систему, імунітет та організм
Помідори захищають нервову систему, імунітет та організм / unsplash.com

Попри смакові властивості, помідори здатні лікувати багато хвороб, цей продукт чудово захищає нервову систему, імунітет та організм.

100 грамів помідорів містить 17 кілокалорій, пише "Живи Активно".

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У томатах є вітаміни В, В2, В6, В12, D, і С та мікроелементи – кальцій, натрій, калій, фосфор, магній та залізо.

Помідори захищають від інфекцій шлунково-кишкового тракту, запобігають утворенню каменів в жовчному міхурі та нирках. Цей овоч здатний підтримувати оптимальну розрідженість крові.

Вживання помідорів здатні усувати хвороби печінки та раку простати.

via GIPHY

Антиоксиданти, які містяться у томатах, здатні захистити від серцево-судинних захворювань.

До слова, іспанські вчені провели дослідження і встановили, що звичайна дешева томатна паста та томатний соус може покращити роботу кишківника.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я Здорове харчування Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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