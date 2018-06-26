Який овоч захищає нервову систему, імунітет та організм
Попри смакові властивості, помідори здатні лікувати багато хвороб, цей продукт чудово захищає нервову систему, імунітет та організм.
100 грамів помідорів містить 17 кілокалорій, пише "Живи Активно".
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У томатах є вітаміни В, В2, В6, В12, D, і С та мікроелементи – кальцій, натрій, калій, фосфор, магній та залізо.
Помідори захищають від інфекцій шлунково-кишкового тракту, запобігають утворенню каменів в жовчному міхурі та нирках. Цей овоч здатний підтримувати оптимальну розрідженість крові.
Вживання помідорів здатні усувати хвороби печінки та раку простати.
Антиоксиданти, які містяться у томатах, здатні захистити від серцево-судинних захворювань.
До слова, іспанські вчені провели дослідження і встановили, що звичайна дешева томатна паста та томатний соус може покращити роботу кишківника.
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