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Який овоч здатний знизити рівень холестерину в організмі

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Баклажан здатний знизити рівень холестерину в організмі
Баклажан здатний знизити рівень холестерину в організмі / thecanadianencyclopedia.ca

Дієтологи радять вживати баклажан, оскільки цей овоч може знизити рівень холестерину в організмі.

Все тому, що у баклажані міститься багато баластних речовин, пише Країна Здоров’я.

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Ці речовини добре виводять холестерин, оскільки організм їх не засвоює і вони не всмоктуються в організм.

Дієтологи вважають, що баклажани корисно вживати при серцево-судинній недостатності, ішемічній хворобі серця, атеросклерозі та недокрів'ї.

Баклажан здатний нормалізувати роботу кишечника, він запобігає розвитку гнильних процесів і сприяє зменшенню ваги.

via GIPHY

Варто запам’ятати, що баклажан не можна вживати людям, які страждають на виразку шлунку і дванадцятипалої кишки, а також при зниженому рівні цукру та проносах. Не варто вживати цей овоч при високому рівні гемоглобіну.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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