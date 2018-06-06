Який овоч здатний знизити рівень холестерину в організмі

Дієтологи радять вживати баклажан, оскільки цей овоч може знизити рівень холестерину в організмі.

Все тому, що у баклажані міститься багато баластних речовин, пише Країна Здоров’я.

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Ці речовини добре виводять холестерин, оскільки організм їх не засвоює і вони не всмоктуються в організм.

Дієтологи вважають, що баклажани корисно вживати при серцево-судинній недостатності, ішемічній хворобі серця, атеросклерозі та недокрів'ї.

Баклажан здатний нормалізувати роботу кишечника, він запобігає розвитку гнильних процесів і сприяє зменшенню ваги.

Варто запам’ятати, що баклажан не можна вживати людям, які страждають на виразку шлунку і дванадцятипалої кишки, а також при зниженому рівні цукру та проносах. Не варто вживати цей овоч при високому рівні гемоглобіну.

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