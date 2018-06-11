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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Який овоч знижує артеріальний тиск та захищає мозок

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Буряк знижує артеріальний тиск
Буряк знижує артеріальний тиск / prevention.com

Буряк цінний для організму людини, він насичений різними природними нітратами, які розширюють кровоносні судини.

Вживання буряка знижує артеріальний тиск і допомагає переносити насичену киснем кров до мозку і м’язів, пише Ukrhealth.

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Буряк корисно вживати для тих людей, які регулярно займаються спортом. Вчені також з’ясували, що сік овочу рятує від м’язового болю, пов’язаного зі старанними тренуваннями. Також сік з буряка підвищує серцево-судинну ефективність – допомагає зберігати стабільним серцебиття.

У буряку міститься цінний для організму антиоксидант бетаїн, який бореться з вільними радикалами та зменшує рівень запалення. Запальні процеси пов’язані з серцево-судинними захворюваннями, пухлинами та хронічними недугами.

Калій, волокна, фолати, які містяться у цьому овочі, допомагають захищати мозок.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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