Який овоч знижує артеріальний тиск та захищає мозок

Буряк цінний для організму людини, він насичений різними природними нітратами, які розширюють кровоносні судини.

Вживання буряка знижує артеріальний тиск і допомагає переносити насичену киснем кров до мозку і м’язів, пише Ukrhealth.

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Буряк корисно вживати для тих людей, які регулярно займаються спортом. Вчені також з’ясували, що сік овочу рятує від м’язового болю, пов’язаного зі старанними тренуваннями. Також сік з буряка підвищує серцево-судинну ефективність – допомагає зберігати стабільним серцебиття.

У буряку міститься цінний для організму антиоксидант бетаїн, який бореться з вільними радикалами та зменшує рівень запалення. Запальні процеси пов’язані з серцево-судинними захворюваннями, пухлинами та хронічними недугами.

Калій, волокна, фолати, які містяться у цьому овочі, допомагають захищати мозок.

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