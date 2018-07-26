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Який популярний продукт може спричинити хворобу Альцгеймера: відповідь вчених

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Який популярний продукт може спричинити хворобу Альцгеймера: відповідь вчених
/ Фото з відкритих джерел

Додавання двох з половиною ложок цукру в чай ​​збільшує у любителів солодкого ризик розвитку хвороби Альцгеймера, або сенильної деменції - психічного захворювання, яке більше відоме під назвою старече недоумство або старечий маразм.

Таких висновків дійшли вчені з Колумбійського університету, які були представлені на Міжнародній конференції Асоціації з боротьби із хворобою Альцгеймера в Чикаго, повідомляє Daily Mail.

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Зокрема, у дослідженні взяли участь 2226 осіб, які не мали ознак деменції. Так, серед них було проведено опитування, під час якого вони вказували, чи додавали цукор в їжу і в напої та в якому обсязі. При цьому у 429 чоловік протягом семи років розвинулася хвороба Альцгеймера.

Як виявило дослідження, у людей, які щодня додають 30,3 грами цукру в їжу, ризик сенильної деменції збільшується на 33 відсотки в порівнянні з тими, хто вживає 5,8 грамів цукру в день.

via GIPHY

Окрім того, вчені зазнfчили, що любителі солодких напоїв, в тому числі пуншів і фруктових соків, на 27%  частіше страждають на хворобу Альцгеймера, а ті, хто постійно п'є підсолоджені газовані напої – на 54%.

Що таке хвороба Альцгеймера? Це захворювання, яке виникає у людей у похилому ​​віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду і сторонньої допомоги.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

Теги: Здоров'я дослідження Лікування Здорове життя Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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