Який посуд негативно впливає на здоров'я

Посуд з антипригарним покриттям, мийні засоби, водовідштовхувальні тканини та деякі засоби особистої гігієни, які містять поліфторалкільні сполуки, сприяють набору зайвої ваги.

До такого висновку дійшли науковці Гарвардської медичної школи, передає 7mednews.

Такі синтетичні речовини як поліфторалкільні сполуки можуть бути дуже небезпечними – вони можуть накопичуватися в тілі людини протягом тривалого часу.

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З часом ці поліфторалкільні речовини можуть спричинити проблеми з репродуктивною системою, низькою вагою новонароджених малюків і хворобами щитоподібної залози та може впливати на набір зайвої ваги після дієти та спричиняти поганий метаболізм.

Науковці провели дослідження, під час якого протягом 15 років спостерігали за 950 добровольцями, які мали проблеми з підвищеним цукром і зайвою вагою.

Частина добровольців сиділи на дієті та інтенсивно тренувалися – у всіх замірявся рівень поліфторалкільних речовин у крові.

Чим вищий рівень цих речовин у крові, тим більше зайвої ваги набирала людина. Але це працювало тільки у тих, хто сидів на дієті, але не займався спортом.

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