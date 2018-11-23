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      Який прибуток мають перевізники з одного маршруту на рік: космічна сума

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      Ціни на маршрутки
      Ціни на маршрутки / informator.news

      Підняття цін на маршрутки у низці областях, зокрема у Києві, викликало обурення з боку суспільства. Мовляв, чи дійсно так здорожчало пальне, що за одну поїздку тепер треба викладати чи не по 10 гривень. Виявляється, ні. Перевізникам гріх бідкатись з огляду на чималі прибутки.

      Журналісти програми "Гроші" з'ясували, що у Києві один маршрут приносить 27,3 мільйона гривень (або 1 мільйон доларів) чистого прибутку на рік, передає УНІАН

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      Зазвичай, чергове підвищення цін на громадський транспорт пояснюють здорожчанням пального, необхідністю підвищувати зарплати водіям і витратами на технічне обслуговування.

      Та депутатка Київської обласної ради Наталія Музиченко переконана, що зростання цін обумовлене власними апетитами перевізників.

      Зараз діє дикий ринок. Перевізники, не соромлячись, ставлять ціни ті, які їм хочеться,
      – вважає політикиня. 

      Як аргумент – різниця на ціни у маршрутках у різних містах. У більшості обласних центрів ціна на квиток складає 5 гривень, 7-8 гривень – в Одесі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі. Найнижча ціна у Полтаві – 4 гривні, а найвища у Харкові – 9-10 гривень.

      Журналісти поспілкувались з одним із київських водіїв маршруток. Той розповів, що на одному тільки 742-му маршруті "Боярка – Академмістечко" щодня курсує 50 маршруток. Щовечора водіїв зобов’язують здавати так звану норму у 3-4 тисячі гривень. Решта – прибуток водія.

      У програмі порахували, що близько 50% від прибутку йде на паливо та ремонт маршрутки. Відтак, чистий прибуток на день становить мінімум 1,5 тисячі гривень. Отже на рік чистий прибуток тільки з одного маршруту складає близько 1 мільйона доларів.


      Ціни на громадський транспорт в Україні: інфографіка

      Нагадаємо, що з 1 листопада у Тернополі вартість проїзду у громадському транспорті зросла майже вдвічі. У маршрутному таксі – 9 гривень, а у тролейбусі – 8. Містяни припустили, що міська влада таким чином хотіла з гаманців тернополян оплатити пільгові перевезення. Аби привернути увагу до проблеми, люди перекривали центральну вулицю міста, а також поширювали флешмоб "Пішки на роботу". Влада пішла на поступки і скасувала своє рішення. Проте це з цим вже не погодились маршрутники і оголосили свою акцію протесту. 6 листопада перевізники не вийшли на маршрути через рішення місцевої влади не підвищувати вартість проїзду. Зрештою, консенсусу дійшли. Вартість проїзду у міському транспорті Тернополя з суботи, 17 листопада, зросла, але на одну гривню. Проїзд у тролейбусах тепер коштує 5 гривень, а у маршрутних таксі та автобусах – 6 гривень. Не має значення ні статус пасажира, ні форма розрахунку. Утім, вже з 20 грудня 2018 року чинними стануть так звані диференційовані тарифи: оплата за проїзд готівкою чи будь-яким іншим способом буде ще коштуватиме ще на одну гривню більше, якщо пасажир не матиме "Карти тернополянина".

      Теги: Новини України Новини Києва Транспорт
      Джерело: 24 Канал
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