Який прихований симптом вказує на депресію

Зазвичай, ознаками депресії є пригніченість, апатія, ворожість, втрата апетиту тощо. Але є ще один важливий симптом, який часто ігнорують.

Психологи зазначають, що мова йде про ситуацію, коли людина не може робити речі, які робила багато разів, вони стають "нездійсненними", передає 24apteka.

Читайте також: Топ-7 неочевидних симптомів стресу

Наприклад, може раптово стати складно застелити вранці ліжко, перевірити електронну пошту, сходити за продуктами, випрати білизну. Якщо не звертати на це уваги, через деякий час людина взагалі зовсім виявиться нездатною навіть приготувати собі їжу.

Як виявилось, від симптому "нездійсненного завдання" страждає чимало людей по всьому світу, але вони рідко кому про це розповідають. Оскільки сторонні люди з подивом ставляться до такого роду проблем, пропонуючи "просто піти і зробити те, що потрібно".

Що таке депресія? Це психологічний стан, яким описують пригнічений настрій, симптоми та синдроми афективних розладів. Перебіг депресії пов'язаний з низьким рівнем серотоніну в мозку людини. Депресію лікують медикаментозними та психологічними методами.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.