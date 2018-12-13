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      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ НЕГОДА В УКРАЇНІ

      Який природний процес підвищує ризик розвитку раку грудей на 80%

      1099 Читать новость на русском
      Пологи збільшують ризик розвитку раку грудей на 80%
      Пологи збільшують ризик розвитку раку грудей на 80% / Фото з вільних джерел

      Попри популярний міф про оздоровчий вплив вагітності та пологів на жіночий організм, відомо, ці процеси можуть мати неприємні наслідки – від проблем з зубами до підвищення артеріального тиску.

      Дослідники з Університету Північної Кароліни у США виявили ще один негативний наслідок, пише журнал Annals of Internal Medicine.

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      Вчені провели аналіз 15 великих досліджень, в яких взяли участь в цілому майже 900 тисяч жінок.

      Виявилося, що протягом наступних 5 років після перших пологів ризик раку грудей зростає на 80%, і лише через 24 роки знижується до того ж рівня, що і у жінок, які не народжували. "Захисний" ефект з’являється тільки через 34 роки, тоді ризик раку грудей знижується приблизно на чверть у порівнянні з жінками, які не народжували.

      Пологи збільшують ризик розвитку раку грудей на 80%
      Пологи збільшують ризик розвитку раку грудей на 80%

      Дослідники мають декілька пояснень цьому явищу. Одне з них – це розростання клітин, їх ділення. Ризик раку може підвищуватися через зміни молочної залози після пологів, адже цей процес сприяє міграції ракових клітин та появи метастазів. Дослідження показують, що пухлини на більш пізній стадії розвитку частіше виявлялися після пологів, ніж під час вагітності.

      Частково знизити ризик можуть пологи в більш молодому віці, а от для жінок, що наважилися на вагітність у віці старше 35 років, ризик розвитку раку виявився вищим.

      Висновок вчених: пологи можуть підвищити ризик розвитку раку грудей на 80%.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Вагітність і пологи Онкозахворювання
      Джерело: 24 Канал
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