Який продукт не можна гріти в мікрохвильовці

Єдине, що не можна і не рекомендується нагрівати, тому що йде точковий нагрів, (тобто виникають вогнища з високою температурою, навколо яких йде нагрівання) – це материнське молоко.

Про написав український педіатр Комаровський.

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За його словами, при нагріванні в мікрохвильовій печі в молоці будуть створюватися осередки з високою температурою, і будуть руйнуватися деякі корисні речовини.

"Воно не стане шкідливим, або воно не стане небезпечним, просто його ефективність буде не така висока. Але знову-таки, якщо ти грієш молочну суміш – грій, тільки потім потрібно розмішати. А материнське молоко гріємо на водяній бані або за допомогою спеціальних пристроїв, де оточує вода", – розповів він.

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