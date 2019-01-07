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      Який продукт не можна гріти в мікрохвильовці

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      Чому не можне гріти грудне молоко
      Чому не можне гріти грудне молоко / yavahitna.com.ua

      Єдине, що не можна і не рекомендується нагрівати, тому що йде точковий нагрів, (тобто виникають вогнища з високою температурою, навколо яких йде нагрівання) – це материнське молоко.

      Про написав український педіатр Комаровський.

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      За його словами, при нагріванні в мікрохвильовій печі в молоці будуть створюватися осередки з високою температурою, і будуть руйнуватися деякі корисні речовини.

      "Воно не стане шкідливим, або воно не стане небезпечним, просто його ефективність буде не така висока. Але знову-таки, якщо ти грієш молочну суміш – грій, тільки потім потрібно розмішати. А материнське молоко гріємо на водяній бані або за допомогою спеціальних пристроїв, де оточує вода", – розповів він.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Единственное, что нельзя, чего не рекомендуется, потому что идет точечный нагрев, то есть возникают очаги с высокой температурой, вокруг которых идет нагревание. Так вот, именно поэтому не рекомендуется греть материнское молоко. То есть, если мама сцеживается, а потом холодное молоко надо нагреть, то при нагревании в микроволновой печи в молоке будут создаваться очаги с высокой температурой, и будут разрушаться некоторые полезные вещества. Оно не станет вредным, или оно не станет опасным, просто его эффективность не будет так высока. Но опять-таки, если вы греете молочную смесь – ради Бога, грейте, только потом размешайте. Поэтому если мы греем материнское молоко, то мы греем его на водяной бане или с помощью специальных устройств, где окружает вода. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #микроволноваяпечь #грудноемолоко

      Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

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      Теги: Діти Здорове життя Здоров'я Лікар Євген Комаровський
      Джерело: 24 Канал
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