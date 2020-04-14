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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Який радіаційний фон у Києві та області: дані від Кличка і Центру громадського здоров'я

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      Радіаційний фон у Києві в межах норми / ЦГО

      Станом на ранок 14 квітня радіаційний фон на території Київщини, Житомирщини та Києва не перевищує норми. Влада запевняє, що постійно контролює показники.

      Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час брифінгу. Інформацію про стабільний радіаційний фон у Києві підтвердили також у Центрі громадського здоров'я України.

      Актуально Дим від пожежі у Чорнобильській зоні понесе на Київ – прогноз

      За даними Кличка, у Києві показники не перевищують 0,013 мікрорентген на годину. При нормі 0,03 мікрорентгена на годину.

      Водночас у Центрі громадського здоров'я зазначили, що внаслідок пожежі відбувається постійне забруднення атмосферного повітря продуктами горіння: твердими частинками, сполуками вуглецю, азоту, сірки тощо.

      Це може спричинити погіршення стану здоров'я людей із хронічними захворюваннями легень, серцево-судинної системи та ускладнювати перебіг інфекційних захворювань, що супроводжуються ураженням дихальної системи.


      Як зменшити вплив забрудненого повітря для здоров'я / Інфографіка Центру громадського здоров'я

      Пожежа у Чорнобильській зоні: останні новини

      • Станом на 14 квітня на території Корогодського, Дитятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв продовжується гасіння пожеж.
      • Відкритого вогню немає. Спостерігається незначне тління лісової підстилки окремими осередками.
      • Всього на території зони відчудження залучено 415 осіб та 98 одиниць техніки.
      • Радіаційний фон у Києві та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.
      • Увечері 13 квітня над територією, що спалахнула, пішов дощ: це значно спростило завдання рятувальникам.

      Ліквідація пожежі у чорнобильській зоні: дивіться відео

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини Києва Екологія Віталій Кличко Пожежа в Чорнобильській зоні Чорнобиль
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