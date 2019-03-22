Який район найкомфортніший для життя у Дніпрі

Мешканці Дніпра визначились, який район міста вони вважають найбільш комфортним для проживання.

Рейтинг комфортності районів Дніпра на основі відповідей дніпрян оприлюднив сервіс OLX.

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Як визначали найкомфортніший район Дніпра? Мешканців просили оцінити місце свого проживання за критеріями безпеки, чистоти, інфраструктури, транспортної розв’язки та якості життя.

Статус найкомфортнішого отримав Соборний район міста, найменш зручним виявився Самарський район.

Найбезпечніше мешканці і гості міста почувають себе у Центральному.

Соборний хоч і визнали найчистішим районом Дніпра, але місцеві хочуть, щоб тут частіше влаштовували толоки.

Новокодацький район Дніпра виявився лідером з відсутності заторів, а от найкомфортнішою інфраструктуру для велосипедистів знайшли у Самарському районі міста.

Комунальники, за словами респондентів, найкраще працюють в Індустріальному районі міста.

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В опитуванні взяло участь понад 5 тисяч жителів Дніпра і більшість з них відповіли, що не змінювали б район, у якому вони живуть зараз, навіть якби була можливість оселитись у будь-якому іншому.

Рейтинг найкомфортніший районів Дніпра (за 5-бальною шкалою):

Соборний – 3,24 Центральний – 3,20 Індустріальний – 3,11 Новокодацький – 2,95 Шевченківський – 2,94 Амур-Нижньодніпровський – 2,91 Чечелівський – 2,88 Самарський – 2,85

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