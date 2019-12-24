Як Росія може використати газові домовленості на користь "Північного потоку-2"

Ризик газових домовленостей між Україною та Росією у тому, що російська сторона погодилася продовжити транзит свого газу через Україну лише заради "Північного потоку-2". Там чином Росія хотіла продовжити будівництво газопроводу в обхід України.

Наразі між сторонами підписаний лише політичний протокол про наміри, про це зазначає пресслужба "Нафтогазу" на своїй фейсбук-сторінці.

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Так, що саме відбуватиметься із транзитом – "залежить від переговорів про конкретні тексти договорів". Одним із головних ризиків у "Нафтогазі" вважають ширмою для порятунку "Північного потоку-2".

Ми раніше ніколи не бачили такої жвавості в дипломатичних, лобістських і бізнесових колах щодо цього проєкту у Вашингтоні. А бачили ми багато,

– зазначають там.

"Нафтогаз" наголошує, що найкраща гарантія для дотримання "Нафтогазом" своїх зобов’язань – "відсутність "Північного потоку-2".

Там також вважають, що Росія достатньо дивно підійшла до продовження транзиту газу, зробивши "Нафтогаз" посередником між "Газпромом" та оператором ГТС. Підставою для такого кроку у Росії назвали "політичну нестабільність" та те, що в Україні "щокілька років змінюються президенти".

"Ми кажемо, що для зменшення таких ризиків треба максимально усунути політику з газового ринку і перейти на прозорі європейські правила, однакові для всіх. Саме заради цього ми робили анбандлінг. "Газпром" вважає, що стабільність – це працювати з "Нафтогазом", – пояснили у компанії.

20 грудня у Мінську Україна та Росія під час чергового етапу газових переговорів підписали протокол. Він передбачає кроки, необхідні для продовження транзиту російського газу через Україну.

Основні тези домовленості між Україною та Росією:

Контракт на транзит газу укладуть терміном на 5 років з можливістю продовження на тих же умовах ще на наступні 10 років;

Російська сторона повинна повернути "Нафтогазу" борг у розмірі близько 3 мільярдів доларів грошима за рішеннями Стокгольмського арбітражу до кінця 2019 року;

"Нафтогаз" стане посередником між "Газпромом" і компанією "Оператор ГТС України". "Газпром" буде платити "Нафтогазу", а "Нафтогаз" – ОГТСУ.

Україна та Росія попередньо домовилися, що в новому контракті на транзит російського газу до Європи буде збільшена вартість цього транзиту.

"Нафтогаз" натомість повинен відмовитися від нових претензій та відкликати позов проти "Газпрому" на 12,25 мільярда доларів. Україна також відмовиться від штрафу "Газпрому" на 7,4 мільярда доларів, який на російську компанію наклав Антимонопольний комітет;

Обсяги транзиту становлять 65 мільярдів кубів у 2020 році та по 40 мільярдів кубометрів упродовж 2021-2024 років. Умова цього – конкурентний тариф.

Окрім того, з'явилася інформація, що п'ять українських компаній вже підписали з російським "Газпромом" угоди на постачання газу для власних потреб. В Україні досі заборонене пряме постачання газу з Росії.

У російському уряді у відповідь заперечили, що "Газпром" може відновити пряме постачання газу українським споживачам. До обговорення цього питання можуть повернутися після Нового року.