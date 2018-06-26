Який розлад може виникнути у дитини через діабет матері

Американські вчені виявили зв'язок між діабетом матері та підвищеним ризиком появи у її дитини симптомів розладів аутистичного спектра.

Серед факторів ризику аутизму – діабет другого типу, так і діабет першого типу і діабет вагітних, пише журнал JAMA.

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Також поява аутизму пов’язана з віком матері та батька, передчасними пологами, вагою при народженні і тривалістю грудного вигодовування.

Вчені з каліфорнійської організації Kaiser Permanente обстежили майже 420 тисяч дітей, які народилися в період з 1995 по 2012 роки.Впродовж 7 років аутизм виявили у майже 5 тисяч дітей.

Науковці виявили, що серед дітей, у матерів яких був діагностований діабет, ризик появи симптомів розладів аутистичного спектра був вище. Такий ризик зростав при наявності діабету другого типу, діабету вагітних на терміні до 26 тижнів вагітності, а при діабеті першого типу був найвищим.

До слова, під час вагітності організм жінки зазнає деяких змін, більшість з них вважається нормою.