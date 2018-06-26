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Який розлад може виникнути у дитини через діабет матері

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Через діабет матері у дитини може з'явитися аутизм
Через діабет матері у дитини може з'явитися аутизм / livingandloving.co.za

Американські вчені виявили зв'язок між діабетом матері та підвищеним ризиком появи у її дитини симптомів розладів аутистичного спектра.

Серед факторів ризику аутизму – діабет другого типу, так і діабет першого типу і діабет вагітних, пише журнал JAMA.

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Також поява аутизму пов’язана з віком матері та батька, передчасними пологами, вагою при народженні і тривалістю грудного вигодовування.

Вчені з каліфорнійської організації Kaiser Permanente обстежили майже 420 тисяч дітей, які народилися в період з 1995 по 2012 роки.Впродовж 7 років аутизм виявили у майже 5 тисяч дітей. 

Науковці виявили, що серед дітей, у матерів яких був діагностований діабет, ризик появи симптомів розладів аутистичного спектра був вище. Такий ризик зростав при наявності діабету другого типу, діабету вагітних на терміні до 26 тижнів вагітності, а при діабеті першого типу був найвищим.

До слова, під час вагітності організм жінки зазнає деяких змін, більшість з них вважається нормою.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Діти Діабет Вагітність і діти дослідження
Джерело: 24 Канал
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