Який сезонний фрукт допоможе вилікувати захворювання горла

Хурма – незамінний фрукт у холодну пору року. Адже вона зміцнює імунітет і прискорює одужання від застуд.

Хурма містить велику кількість корисних мікроелементів, вітамінів і поживних речовин, необхідних організму для злагодженої роботи, передає Аllwomens.

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Фрукт чудово впливає на імунну систему і підвищує захисні сили організму у період застуд та грипу, адже містить вітаміни С і B, мінеральні солі та магній.

А завдяки дубильним речовинам, через які плоди мають терпкий присмак, хурма ще й володіє бактерицидними властивостями. Окрім того, фрукт допомагає зменшити біль і запалення горла та носоглотки.

Зі слів фахівців, хурма дуже корисна при кашлі, а завдяки високому вмісту заліза, сік плодів хурми часто призначають при анемії. А ще хурма заспокоює нерви, надає тілу сил та бадьорості.

Хурма – корисний фрукт при застуді

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