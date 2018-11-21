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      Який сезонний фрукт допоможе вилікувати захворювання горла

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      Хурма допоможе вилікувати ангіну
      Хурма допоможе вилікувати ангіну / Фото з відкритих джерел

      Хурма – незамінний фрукт у холодну пору року. Адже вона зміцнює імунітет і прискорює одужання від застуд.

      Хурма містить велику кількість корисних мікроелементів, вітамінів і поживних речовин, необхідних організму для злагодженої роботи, передає Аllwomens.

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      Фрукт чудово впливає на імунну систему і підвищує захисні сили організму у період застуд та грипу, адже містить вітаміни С і B, мінеральні солі та магній. 

      А завдяки дубильним речовинам, через які плоди мають терпкий присмак, хурма ще й володіє бактерицидними властивостями. Окрім того, фрукт допомагає зменшити біль і запалення горла та носоглотки.

      Зі слів фахівців, хурма дуже корисна при кашлі, а завдяки високому вмісту заліза, сік плодів хурми часто призначають при анемії. А ще хурма заспокоює нерви, надає тілу сил та бадьорості.

      Хурма допоможе вилікувати ангіну

      Хурма – корисний фрукт при застуді

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове харчування Здоров'я Поради Лікування Інфекція Профілактика захворювань
      Джерело: 24 Канал
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