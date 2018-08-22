Який сезонний овоч уповільнює процес старіння

Такий популярний овоч як помідор допоможе зміцнити кістки та протидіє утворенню ракових клітин. Але не всім можна смакувати соковитим томатом.

Стиглі помідори чудово захищають від ламкості кісток завдяки високому вмісту антиоксидантів і концентрації лікопену, передає "Країна Здоров'я".

Читайте також: Що потрібно їсти після 40 років: прості секрети довголіття

Томати уповільнюють процес старіння клітин організму та здатні запобігати розвитку ракових пухлин. Зокрема, знижується ризик раку передміхурової залози, легенів, підшлункової залози і молочної залози.

Дієтолог Світлана Фус у Facebook зазначає, що однозначно помідори в рейтингу найбільш корисних продуктів. А все завдяки вмісту лікопену, який не синтезується в організмі людини, а поступає тільки з їжею.

Цей пігмент з групи каротиноїдів надає яскраво червоного або помаранчевого кольору овочам і фруктам. В залежності від сорту помідорів, лікопену в них міститься від 5 до 50 мг/кг.

Рекомендовано, щоб в денний раціон входило не менше 5 - 7,5 мг лікопену.

А от їсти помідори слід обережно людям з алергією на продукти з яскравим забарвленням, при захворюваннях нирок, подагрі, підвищеній кислотності шлунку, виразці і гастриті.

Корисні властивості помідорів

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.