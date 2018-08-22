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Який сезонний овоч уповільнює процес старіння

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Кому не можна їсти помідори
Кому не можна їсти помідори / unsplash.com

Такий популярний овоч як помідор допоможе зміцнити кістки та протидіє утворенню ракових клітин. Але не всім можна смакувати соковитим томатом.

Стиглі помідори чудово захищають від ламкості кісток завдяки високому вмісту антиоксидантів і концентрації лікопену, передає "Країна Здоров'я".

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Томати уповільнюють процес старіння клітин організму та здатні запобігати розвитку ракових пухлин. Зокрема, знижується ризик раку передміхурової залози, легенів, підшлункової залози і молочної залози.

via GIPHY

Дієтолог Світлана Фус у Facebook зазначає, що однозначно помідори в рейтингу найбільш корисних продуктів. А все завдяки вмісту лікопену, який не синтезується в організмі людини, а поступає тільки з їжею.

Цей пігмент з групи каротиноїдів надає яскраво червоного або помаранчевого кольору овочам і фруктам. В залежності від сорту помідорів, лікопену в них міститься від 5 до 50 мг/кг. 

via GIPHY

Рекомендовано, щоб в денний раціон входило не менше 5 - 7,5 мг лікопену. 

А от їсти помідори слід обережно людям з алергією на продукти з яскравим забарвленням, при захворюваннях нирок, подагрі, підвищеній кислотності шлунку, виразці і гастриті.

Корисні властивості помідорів

Корисні властивості помідорів

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здорове харчування Довголіття
Джерело: 24 Канал
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