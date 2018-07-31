Який сік продовжує молодість і запобігає хворобам серця

Дослідники визначили сік, який може уповільнити старіння організму та суттєво знижувати ризик серцево-судинних захворювань.

Про це заявили американські науковці з університету Wake Forest, які в результаті досліджень з'ясували, що такий чудодійний вплив на організм має сік з буряка, передає Аctualnews.

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Буряковий сік здатен продовжити молодість через вміст азотної кислоти, яка допомагає очищати кровоносну систему.

Сік з буряка знижує ризик серцево-судинних захворювань

Завдяки цій кислоті у тілі людини покращується циркуляція крові, а відповідно – всі органи отримують достатню кількість кисню для нормального функціонування.

Щоденне вживання соку з буряків здатне зменшити ймовірність розвитку інсульту, інфаркту та деменції. Науковці додають, що подібними властивостями також володіють шпинат, кабачки та селера.

Що таке деменція? Це синдром стійкого порушення когнітивних функцій у результаті органічного ураження мозку.

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