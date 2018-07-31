10:38
31 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
Вєсті Кремля
21:32, 30 липня
Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська
Вєсті.UA
20:40, 30 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Який сік продовжує молодість і запобігає хворобам серця

2831 Читать новость на русском
Сік з буряка
Сік з буряка / Фото з відкритих джерел

Дослідники визначили сік, який може уповільнити старіння організму та суттєво знижувати ризик серцево-судинних захворювань.

Про це заявили американські науковці з університету Wake Forest, які в результаті досліджень з'ясували, що такий чудодійний вплив на організм має сік з буряка, передає Аctualnews.

Читайте також: Як збільшити кількість гормону, який впливає на довголіття: поради від фахівця

Буряковий сік здатен продовжити молодість через вміст азотної кислоти, яка допомагає очищати кровоносну систему.

Сік з буряка дуже корисний

Сік з буряка знижує ризик серцево-судинних захворювань

Завдяки цій кислоті у тілі людини покращується циркуляція крові, а відповідно – всі органи отримують достатню кількість кисню для нормального функціонування.

Щоденне вживання соку з буряків здатне зменшити ймовірність розвитку інсульту, інфаркту та деменції. Науковці додають, що подібними властивостями також володіють шпинат, кабачки та селера.

Що таке деменція? Це синдром стійкого порушення когнітивних функцій у результаті органічного ураження мозку.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя LifeStyle Серцево-судинні захворювання Здорове харчування Довголіття Лікування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як зварити варення з мрії та зробити на цьому бізнес: інтерв'ю з шеф-кухарем Євгеном Клопотенко
сьогодні, 10:00 Як зварити варення з мрії та зробити на цьому бізнес: інтерв'ю з шеф-кухарем Євгеном Клопотенко
Олена Булан
Чому в дискусіях про зміну Конституції від політики треба перейти до закону
сьогодні, 08:38 Чому в дискусіях про зміну Конституції від політики треба перейти до закону
Ірина Овчар
Інтриги Авакова: як керівник МВС бере у заручники всю країну
сьогодні, 07:08 Інтриги Авакова: як керівник МВС бере у заручники всю країну
Сергій Лещенко
Похорон українського хокею
30 липня, 22:01 Похорон українського хокею
Іван Вербицький
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
30 липня, 21:14 Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
Юліана Вінтюк
Науковці зробили важливе відкриття про шашлик
 29 березня , 06:09
Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
 12 березня , 18:23
У Луганську пролунав вибух
 22 листопада 2017 , 22:18
Стоматологи назвали продукт, який може очистити зуби не гірше зубної пасти
 12 листопада 2017 , 17:42
Усик прокоментував селфі з росіянином Гассієвим
 4 лютого , 17:36
У "Vodafone-Україна" висунули бойовикам ультиматум
 24 січня , 21:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук