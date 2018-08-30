Який сир знижує ризик хвороб серця

Твердий сир містить багато корисних речовин, які можуть захистити серце від хвороб. Особливо варто звернути увагу на "Чеддер".

Про це свідчать дані дослідження, опублікованого в American Journal of Clinical Nutrition.

В експерименті взяли участь дорослі чоловіки з надмірною вагою в Ірландії. З'ясувалося, що вживання сиру "Чеддер" позитивно впливає на рівень холестерину у крові.

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Саме цей сир має захисний вплив на роботу серця і судин. Раніше вважалося, що твердий сир є жирним продуктом, тому його варто обмежувати в раціоні.

Та зараз медики переконують, що деякі види молочних продуктів, зокрема, англійський "Чеддер", сприяють зниженню холестерину в організмі значно більше, ніж рослинні олії.

Що таке "Чеддер"? Це популярний англійський сир, названий на честь місця першого виробництва — села Чеддер в графстві Сомерсет в Англії. Він має горіховий та легкий гострий і кислуватий присмак.



"Чеддер" загортають у тканину і кладуть на дозрівання від 60 днів до півроку, а інколи і до п'яти років. Зазвичай його випускають у формі циліндра вагою 27-35 кілограмів.

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