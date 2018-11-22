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      Який смаколик позитивно впливає на роботу печінки

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      Який смаколик позитивно впливає на роботу печінки
      Який смаколик позитивно впливає на роботу печінки / duhoccanadauytin.edu.vn

      Кленовий сироп особливо корисний для людей середнього віку, які страждають від зайвої ваги. Адже він здатний допомогти печінці.

      Про це заявили японські науковці з аспірантури Токійського університету, які провели експерименти на лабораторних щурах, передає Мed2.

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      Під час дослідження було замінено частину вуглеводів у раціоні гризунів кленовим сиропом.

      via GIPHY

      Здорові тварини, які отримували стовідсотковий кленовий сироп, демонстрували значне поліпшення у роботі печінки в порівнянні з контрольною групою. Її теж годували солодким сиропом, але він не відрізнявся наявністю у складі унікальних речовин, властивих для кленового,
      – зазначив доктор Кейко Абе, який займається питаннями сільського господарства і науками про життя.

      Особливо корисно його вживати для людей середнього віку, що мають зайву вагу, аномально високу концентрацію у крові ліпідів, цукровий діабет або нечутливість до інсуліну та інші розлади, характерні для метаболічного синдрому. Саме у них найчастіше виникають проблеми з печінкою.

      У 100%-му кленовому сиропі є значна концентрація антиоксидантів, вітамінів і мінеральних речовин. За словами науковців, кленовий сироп може бути найбільш здоровою альтернативою джемів та інших сиропів.

      via GIPHY

       
      Метаболічний синдром – що це?
      Це збільшення маси вісцерального жиру, зниження чутливості периферичних тканин до інсуліну і гіперінсулінемія, які порушують вуглеводний, ліпідний, пуриновий обмін, а також викликають артеріальну гіпертензію.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове харчування Лікування Ожиріння Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
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