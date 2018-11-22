Який смаколик позитивно впливає на роботу печінки

Кленовий сироп особливо корисний для людей середнього віку, які страждають від зайвої ваги. Адже він здатний допомогти печінці.

Про це заявили японські науковці з аспірантури Токійського університету, які провели експерименти на лабораторних щурах, передає Мed2.

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Під час дослідження було замінено частину вуглеводів у раціоні гризунів кленовим сиропом.

Здорові тварини, які отримували стовідсотковий кленовий сироп, демонстрували значне поліпшення у роботі печінки в порівнянні з контрольною групою. Її теж годували солодким сиропом, але він не відрізнявся наявністю у складі унікальних речовин, властивих для кленового,

– зазначив доктор Кейко Абе, який займається питаннями сільського господарства і науками про життя.

Особливо корисно його вживати для людей середнього віку, що мають зайву вагу, аномально високу концентрацію у крові ліпідів, цукровий діабет або нечутливість до інсуліну та інші розлади, характерні для метаболічного синдрому. Саме у них найчастіше виникають проблеми з печінкою.

У 100%-му кленовому сиропі є значна концентрація антиоксидантів, вітамінів і мінеральних речовин. За словами науковців, кленовий сироп може бути найбільш здоровою альтернативою джемів та інших сиропів.

Метаболічний синдром – що це? Це збільшення маси вісцерального жиру, зниження чутливості периферичних тканин до інсуліну і гіперінсулінемія, які порушують вуглеводний, ліпідний, пуриновий обмін, а також викликають артеріальну гіпертензію.

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