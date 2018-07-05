Який смартфон найчастіше купують українці в інтернеті: цікава інфографіка

Найпопулярнішим пристроєм, який купували українці протягом останніх 6 місяців, був смартфон. При цьому найпопулярніша серед українських користувачів модель – Xiaomi Redmi 4X.

Ці дані оприлюднив сервіс порівняння цін Price.UA.

Загалом портал вибрав 10 найпопулярніших категорій товарів, які українці найчастіше купують в інтернеті. Найпопулярнішою категорією є смартфони, на них припадає майже 28% покупок в інтернет-магазинах.

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При цьому найпопулярнішою моделлю, яку українці найактивніше купували у першому півріччі 2018 року є Xiaomi Redmi 4X (ціна 4 тисячі гривень). На другому місці опинився смартфон від Apple – iPhone 6S (10 тисяч гривень). А трійку лідерів замикає Samsung Galaxy S8 (21 тисяча гривень).

Найпопулярніші покупки українців в інтернеті

Серед ноутбуків, планшетів та ігрових консолей найпопулярнішими моделями є: Apple iPad 32 ГБ, Samsung Galaxy Tab A і Lenovo Tab 10.

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