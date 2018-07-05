17:16
5 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    25°C 18°C
  • неділя
    26°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Туалет у космосі. Актриса на 12 поверхів
Вєсті Кремля
22:29, 4 липня
Вєсті.UA. Новий образ леді Ю. Словечко Киви
Вєсті.UA
20:10, 4 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, 4 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет

Який смартфон найчастіше купують українці в інтернеті: цікава інфографіка

1714 Читать новость на русском
Що українці найчастіше купують в інтернеті
Що українці найчастіше купують в інтернеті / Фото з відкритих джерел

Найпопулярнішим пристроєм, який купували українці протягом останніх 6 місяців, був смартфон. При цьому найпопулярніша серед українських користувачів модель – Xiaomi Redmi 4X.

Ці дані оприлюднив сервіс порівняння цін Price.UA.

Загалом портал вибрав 10 найпопулярніших категорій товарів, які українці найчастіше купують в інтернеті. Найпопулярнішою категорією є смартфони, на них припадає майже 28% покупок в інтернет-магазинах.

Читайте також: ТОП-10 найпотужніших смартфонів червня

При цьому найпопулярнішою моделлю, яку українці найактивніше купували у першому півріччі 2018 року є Xiaomi Redmi 4X (ціна 4 тисячі гривень). На другому місці опинився смартфон від Apple – iPhone 6S (10 тисяч гривень). А трійку лідерів замикає Samsung Galaxy S8 (21 тисяча гривень).

Який смартфон найчастіше купують українці

Найпопулярніші покупки українців в інтернеті

Серед ноутбуків, планшетів та ігрових консолей найпопулярнішими моделями є: Apple iPad 32 ГБ, Samsung Galaxy Tab A і Lenovo Tab 10.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Інтернет Xiaomi Смартфони iPhone Samsung
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як Донбасу уникнути інформаційних бацил
сьогодні, 17:01 Як Донбасу уникнути інформаційних бацил
Максим Єфімов 26
Ловушка для ультраправых: чем опасна национальная однородность
сьогодні, 16:00 Ловушка для ультраправых: чем опасна национальная однородность
Павло Казарін 172
Не верьте никому: как разоблачить политическую пропаганду перед выборами
сьогодні, 14:58 Не верьте никому: как разоблачить политическую пропаганду перед выборами
Семен Кабакаєв 508
Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
сьогодні, 15:44 Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
150
Помилка на ім’я Назар Холодницький: скільки безкоштовної землі отримала родина очільника САП
сьогодні, 13:00 Помилка на ім’я Назар Холодницький: скільки безкоштовної землі отримала родина очільника САП
Віталій Шабунін 799
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук