Який стан у хворої на короновірус депутаки: ексклюзивний коментар Скороход

У депутатки Верховної Ради Анни Скороход 28 березня підтвердили COVID-19. У неї були певні проблеми з проходженням тесту на коронавірус. Зараз вона себе почуває набагато краще і перебуває вдома на карантині.

Температури у нардепки вже немає та основні симптоми майже минули. Про це 24 каналу у програмі "Після всього" розповіла депутатка Анна Скороход.

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За її словами, спочатку коронавірус виглядає як легка форма грипу або ГРЗ, тому часто на це не звертають уваги. І додала, що інфекцію могла підхопити будь-де.

Могла захворіти і у Верховній Раді, і в магазині, оскільки живу в Борисполі, а всі знають, що тут місто стюардес та пілотів. Могла підхопити десь на телеканалі або в транспорті. Це могло статись де завгодно,

– розповіла Скороход.

Вона також додала, щоб зробити ПЛР-тест та отримати точний діагноз їй довелося звернутися до приватної клініки. Причому тест там безкоштовний, але нардепка заплатила за виклик медичної бригади й захисні костюми 4100 гривень.

Хто така Анна Скороход?Народна депутатка України. Балотувалася за 93-м мажоритарним округом на Київщині, перемогла з великим відривом – набрала 43,89%, за неї проголосували 29 907 виборців.



У Раді спершу була членом президентської фракції "Слуга народу", однак згодом її виключили за невиконання рішень фракції. Голова фракції Арахамія навіть звинуватив Скороход, що вона пропонувала хабарі іншим нардепам.



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