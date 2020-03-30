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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

      Який стан у хворої на короновірус депутаки: ексклюзивний коментар Скороход

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      Депутатка Скороход розповіла про свій стан / Колаж 24 каналу

      У депутатки Верховної Ради Анни Скороход 28 березня підтвердили COVID-19. У неї були певні проблеми з проходженням тесту на коронавірус. Зараз вона себе почуває набагато краще і перебуває вдома на карантині.

      Температури у нардепки вже немає та основні симптоми майже минули. Про це 24 каналу у програмі "Після всього" розповіла депутатка Анна Скороход.

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      За її словами, спочатку коронавірус виглядає як легка форма грипу або ГРЗ, тому часто на це не звертають уваги. І додала, що інфекцію могла підхопити будь-де.

      Могла захворіти і у Верховній Раді, і в магазині, оскільки живу в Борисполі, а всі знають, що тут місто стюардес та пілотів. Могла підхопити десь на телеканалі або в транспорті. Це могло статись де завгодно,
      – розповіла Скороход.

      Вона також додала, щоб зробити ПЛР-тест та отримати точний діагноз їй довелося звернутися до приватної клініки. Причому тест там безкоштовний, але нардепка заплатила за виклик медичної бригади й захисні костюми 4100 гривень.

      Хто така Анна Скороход?Народна депутатка України. Балотувалася за 93-м мажоритарним округом на Київщині, перемогла з великим відривом – набрала 43,89%, за неї проголосували 29 907 виборців.

      У Раді спершу була членом президентської фракції "Слуга народу", однак згодом її виключили за невиконання рішень фракції. Голова фракції Арахамія навіть звинуватив Скороход, що вона пропонувала хабарі іншим нардепам.

      Тести ПЛР
      Чим відрізняються експрес-тести та тести ПЛР / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Новини Києва Коронавірус COVID-19 Здоров'я Медицина Анна Скороход Коронавірус в Україні
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