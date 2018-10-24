Який талант маленький Джордж успадкував від принцеси Діани: несподівані дані

Маленький нащадок герцогів Кембриджський вже проявляє перші творчі задатки. Так, принц Вільям зізнався, що один із них Джордж успадкував від своєї легендарної бабусі – принцеси Діани.

Як повідомляє The Daily Mail, несподіване зізнання принц Вільям зробив під час зустріч із переможцями премії Teen Hero Award. У розмові з підлітками внук королеви Єлизавети ІІ зізнався, що у його 5-річного сина Джорджа теж проявляється творчий талант. За словами герцога Кембриджського, хлопчик полюбляє танцювати під будь-яку музику.

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Принц Вільям переконаний, що любов до танців у маленького Джорджа передалась від його легендарної бабусі – принцеси Діани.

Джордж чудово танцює. Це йому дуже подобається. Моя мама завжди танцювала та отримувала велике задоволення від цього,

– зізнався принц Вільям.

Прихильники королівської сім'ї із захватом довідались новий факт про зростання нащадків принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Не менше коментували й теплі спогади герцога про свою покійну маму.



Принцеса Діана з Джоном Траволтою / Vanity Fair

Варто зазначити, що принцеса Діана була чудовою танцівницею. Леді Ді захоплювалась балетом та відвідувала уроки танців. Ймовірно, принц Джордж і справді почерпнув багато від своєї легендарної бабусі, адже хлопчик теж займається танцями та обожнює балетні вистави.