Який термін придатності новорічних салатів

Салати, приготовлені до новорічного столу, мають бути вжиті протягом 2-6 годин.

Про це повідомив екс-заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас, передає УНН.

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За його словами, ті салати, в яких використовується майонез, мають бути з'їдені протягом 2-3 годин.

"Інші – протягом 6 годин. Та й взагалі понад доби порядна хазяйка не буде тримати їжу, бо вона має бути свіжою", – зазначив експерт.

Він наголосив, що суворих санітарних правил наразі немає навіть для закладів громадського харчування, оскільки старі радянські норми були скасовані, а новий закон, прийнятий 2014 року, встановлює загальні положення й не вказує, як саме суб’єкту господарювання досягати показника безпечності їжі.

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