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      Який термін придатності новорічних салатів

      519 Читать новость на русском
      Новорічні салати
      Новорічні салати / debaty.sumy.ua

      Салати, приготовлені до новорічного столу, мають бути вжиті протягом 2-6 годин.

      Про це повідомив екс-заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас, передає УНН. 

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      За його словами, ті салати, в яких використовується майонез, мають бути з'їдені протягом 2-3 годин.

      "Інші – протягом 6 годин. Та й взагалі понад доби порядна хазяйка не буде тримати їжу, бо вона має бути свіжою", – зазначив експерт.

      Він наголосив, що суворих санітарних правил наразі немає навіть для закладів громадського харчування, оскільки старі радянські норми були скасовані, а новий закон, прийнятий 2014 року, встановлює загальні положення й не вказує, як саме суб’єкту господарювання досягати показника безпечності їжі.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новорічні свята Здорове життя Здоров'я Здорове харчування
      Джерело: 24 Канал
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