Який тип людей найкращий для сексу: цікаві дані

Пари, схильні до планування, отримують від сексуальних відносин максимум задоволення.

Такі висновки підтвердили німецькі психологи, які провели дослідження за участю понад 900 гетеросексуальних пар, пише Independent.

Добровольців питали про якість сексуального життя і характерні для них риси характеру. Під час опитування використовували модель "великої п'ятірки".

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Вона включає такі особистості характеру як екстраверсія, доброзичливість, здатність прийти до згоди, сумлінність і відкритість досвіду (інтелект).

Пари, схильні до планування, отримують від сексу максимум задоволення

З'ясувалось, що дисципліновані люди, які схильні до планування і орієнтовані на досягнення успіху, мають найвищі показники рівня задоволеності від сексу. Саме такі пари мають найкращі шанси збудувати міцні і стабільні стосунки.

А от люди, які перебували у стосунках з партнерами, схильними до спонтанності, значно менше отримували задоволеня від сексуального життя.

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