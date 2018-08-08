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Який тип людей найкращий для сексу: цікаві дані

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Який тип людей найкращий для сексу
Який тип людей найкращий для сексу / tech.sme.sk

Пари, схильні до планування, отримують від сексуальних відносин максимум задоволення.

Такі висновки підтвердили німецькі психологи, які провели дослідження за участю понад 900 гетеросексуальних пар, пише Independent.

Добровольців питали про якість сексуального життя і характерні для них риси характеру. Під час опитування використовували  модель "великої п'ятірки".

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Вона включає такі особистості характеру як екстраверсія, доброзичливість, здатність прийти до згоди, сумлінність і відкритість досвіду (інтелект). 

Який тип людей найкращий для сексу

Пари, схильні до планування, отримують від сексу максимум задоволення

З'ясувалось, що дисципліновані люди, які схильні до планування і орієнтовані на досягнення успіху, мають найвищі показники рівня задоволеності від сексу. Саме такі пари мають найкращі шанси збудувати міцні і стабільні стосунки.

А от люди, які перебували у стосунках з партнерами, схильними до спонтанності, значно менше отримували задоволеня від сексуального життя.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Секс
Джерело: 24 Канал
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