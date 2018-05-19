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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Який титул отримає Меган Маркл після весілля: офіційні дані

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Меган Маркл
Меган Маркл / Getty images

Сьогодні, 19 травня, у Віндзорському палаці відбудеться урочиста церемонія вінчання принца Гаррі та Меган Маркл. Весь світ очікує не тільки самої церемонії, але й інформації про королівський титул американки.

На сайті Кенсінгтонського палацу королівська родина розвінчала всі чутки та розповіла, який титул матимуть принц Гаррі та Меган Маркл після весілля. 

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Після довгоочікуваної церемонії вінчання американська акторка офіційно приєднається до королівської сім'ї. І хоч принц Гаррі має мало шансів, щоб стати монархом, за традицією, і він, і його дружина, матимуть титул. Королева Єлизавета ІІ вирішила, що знаменита пара величатиметься герцогом та герцогинею Сассекськими. 

Королеві сьогодні було приємно присудити Генрі Уельському титул. Його звання буде герцог Сассекський, граф Дамбартон і барон Килкейл. Таким чином, принц Гаррі стає Його Королівською Високістю Герцогом Сассекським, а пані Меган Маркл у шлюбі стане Її Королівською Високістю Герцогинею Сассекською,
– зазначили в офіційному повідомленні. 

 

Нагадаємо, що вінчання принца Гаррі та Меган Маркл відбудеться у Віндзорському замку. Почнеться церемонія о 12 годині за місцевим часом (14 година за київським часом). 

Останню передшлюбну ніч молодята провели окремо. Наречена ночувала у готелі з матір'ю, а принц Гаррі провів вечір в компанії брата принца Вільяма. Для 36-річної Меган Маркл це буде другий шлюб. Аби стати частиною королівської родини вона змінила американське громадянство на британське і поміняла віросповідання.

Цікаво, що до вівтаря Маркл поведе батько Гаррі принц Чарльз. Рідний батько нареченої відмовився приїхати на весілля доньки через низку скандалів. Шафером же Гаррі буде його брат Вільям.

У Лондоні ще за тиждень до церемонії почалася весільна лихоманка. До британської столиці прибули тисячі туристів. Магазини запустили окрему лінійку сувенірів з нагоди монаршого весілля, а найпалкіші шанувальники королівської родини ще за кілька днів займали місця біля Віндзорського замку, щоб на власні очі побачити церемонію. Дійство також транслюватимуть по телебаченню і на YouTube.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Королівське весілля Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Меган Маркл Великобританія
Джерело: 24 Канал
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