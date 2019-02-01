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      Який трансфер в українському футболі найгучніший у 2019 році? Опитування

      33 Читать новость на русском
      Топ-трансфери українських клубів
      Топ-трансфери українських клубів / Колаж 24 каналу

      Перший місяць 2019 року для українських клубів виявився доволі насиченим. Одні клуби підсилювали склад, інші влаштували розпродаж. А були й такі, які нікого так і не підписали за цей місяць.

      Найбільш активними у цьому плані були львівські "Карпати". Вони як продавали гравців (Ткачук, Маркович, Ербес, Сікан, Лебеденко, Швед), так і віддавали в оренду (Карраскаль). А також активно прощалися з деякими виконавцями (Бородай, Голодюк, Підківка). На противагу їм інший львівський клуб – "Львів" – взагалі нікого не підписав у січні 2019 року, відпустивши двох гравців – Западню та Волошиновича.

      Читайте також: Трансфери українських клубів 2019 року

      "Динамо" посилило проблемну позицію форварда іспанцем Франом Солем, і неочікувано віддало Миколу Морозюка в оренду в Туреччину.

      Решта клубів не були такі активні – "Шахтар" купив Манора Соломона та Валерія Бондаренка, натомість продав Ярослава Ракіцького та віддав в оренду Олега Данченка. Останні перейшли у російський чемпіонат. Натомість з країни-агресора до України повернулися Денис Дедечко та Ігор Чайковський. Перший став гравцем "Олександрії", другий – "Зорі".

      Читайте також: Ракіцький у Росії: чи стане втрата центрального захисника ключовою для збірної України

      Інші клуби на трансферному ринку поводилися спокійно – відпускали непотрібних гравців та підсилювали проблемні позиції.

      Пропонуємо вам обрати найбільш гучні трансфери українських клубів взимку 2019 року.

       

       

      Теги: Спорт Футбол Трансфери
      Джерело: 24 Канал
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