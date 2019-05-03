Який вигляд мала українська залізниця 150 років тому: вражаючі фото

У мережі з'явилися унікальні фотографії старого Львову, що датовані 1868 роком. На світлинах видно як виглядала Львівська залізниця через рік після утворення Австро-Угорщини.

Залізничні краєвиди Галичини, Гуцульщини та Буковини, які раніше перебували у складі Австро-Угорщини і мали назву Королівство Галичина та Лодомерія і Герцогство Буковина, опублікували на сайті бібліотеки ДеГольєра Південного методистського університету США.

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На фото можна побачити різноманітні майстерні при залізничних вокзалах. Автори світлин велику увагу приділяли невеликим вокзалам та мостам.

До слова, у Нідерландах знайшли 400-річну Біблію, викрадену зі США. Загальну вартість втрачених експонатів оцінюють у понад вісім мільйонів доларів.