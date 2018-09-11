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Який вигляд матиме перший смартфон Samsung у градієнтному забарвленні: яскраві фото

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Опубліковано фото першого смартфону Samsung у градієнтному забарвленні
Опубліковано фото першого смартфону Samsung у градієнтному забарвленні / SamMobile

Однією із перших смартфони з градієнтним забарвленням почала створювати компанія Huawei. Згодом цей тренд підхопили й інші виробники, зокрема Samsung, що останнім часом старанно уникає впроваджувати чужі вигадки, якщо для цього немає необхідності.

Зображення з Китаю свідчать, що першим таким смартфоном компанії Samsung буде Galaxy A9 Star, який продається виключно у Піднебесній. Представлення цього телефону відбулося на початку літа, передає ресурс SamMobile.

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Galaxy A9 Star, Samsung, Китай, смартфон, градієнт, забарвлення, гаджет
Samsung Galaxy A9 Star продається лише у Китаї

Як можна бачити на знімках, крім того, що смартфон отримав градієнтне забарвлення, він ще отримав і вельми незвичайний малюнок, який нагадує відбиток пальця.

Galaxy A9 Star, Samsung, Китай, смартфон, градієнт, забарвлення, гаджет
Окрім забарвлення Galaxy A9 Star відзначається ще незвичним малюнком, що нагадує відбиток пальця

Зауважимо, оскільки Galaxy A9 Star є доступним лише у Китаї, цей смартфон у градієнтному кольорі можна буде придбати лише тут, а надійти він у продаж має не пізніше ніж 17 вересня. Передумов щодо появи такого забарвлення на інших ринках поки немає.

Galaxy A9 Star, Samsung, Китай, смартфон, градієнт, забарвлення, гаджет
Найближчим часом смартфони від Samsung у градієнтному забарвленні на інших ринках очікувати не варто

Щодо технічних характеристик Galaxy A9, то він може похвалитися 6,3-дюймовим Full HD дисплеєм, який Samsung оснастив фірмовою технологією Infinity. Має цей гаджет процесор з частотою у 2,2 ГГц, а також 4ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті. Крім того, тут встановлено подвійну основну на 24 Мп + 16 Мп і фронтальну на 16 Мп камери. Ємність батареї становить 3700 мАг.

Нагадаємо, перший апарат Samsung зі сканером відбитків у дисплеї спершу продаватиметься також виключно у Китаї. ЦІлком імовірно, що він буде належати до експериментальної лінійки Galaxy P

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Теги: Техно Смартфони Samsung Китай Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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