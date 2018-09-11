Який вигляд матиме перший смартфон Samsung у градієнтному забарвленні: яскраві фото

Однією із перших смартфони з градієнтним забарвленням почала створювати компанія Huawei. Згодом цей тренд підхопили й інші виробники, зокрема Samsung, що останнім часом старанно уникає впроваджувати чужі вигадки, якщо для цього немає необхідності.

Зображення з Китаю свідчать, що першим таким смартфоном компанії Samsung буде Galaxy A9 Star, який продається виключно у Піднебесній. Представлення цього телефону відбулося на початку літа, передає ресурс SamMobile.

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Samsung Galaxy A9 Star продається лише у Китаї

Як можна бачити на знімках, крім того, що смартфон отримав градієнтне забарвлення, він ще отримав і вельми незвичайний малюнок, який нагадує відбиток пальця.



Окрім забарвлення Galaxy A9 Star відзначається ще незвичним малюнком, що нагадує відбиток пальця

Зауважимо, оскільки Galaxy A9 Star є доступним лише у Китаї, цей смартфон у градієнтному кольорі можна буде придбати лише тут, а надійти він у продаж має не пізніше ніж 17 вересня. Передумов щодо появи такого забарвлення на інших ринках поки немає.



Найближчим часом смартфони від Samsung у градієнтному забарвленні на інших ринках очікувати не варто

Щодо технічних характеристик Galaxy A9, то він може похвалитися 6,3-дюймовим Full HD дисплеєм, який Samsung оснастив фірмовою технологією Infinity. Має цей гаджет процесор з частотою у 2,2 ГГц, а також 4ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті. Крім того, тут встановлено подвійну основну на 24 Мп + 16 Мп і фронтальну на 16 Мп камери. Ємність батареї становить 3700 мАг.

Нагадаємо, перший апарат Samsung зі сканером відбитків у дисплеї спершу продаватиметься також виключно у Китаї. ЦІлком імовірно, що він буде належати до експериментальної лінійки Galaxy P.

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