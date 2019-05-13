Який вигляд має інтер’єр Собору Паризької Богоматері після масштабної пожежі: фото
У мережі з’явилися фото інтер’єру культового Собору Паризької Богоматері. Знімки, зроблені днями, майже через місяць після масштабної пожежі, яка зруйнувала готичний шпиль і покрівлю Нотр-Даму.
На кадрах зафіксовані обгорілі рештки риштування та камені, які досі не прибрали із приміщення Собору. Знімки опублікував телеканал ABC News.
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Так, тепер стало відомо, що головний вівтар Нотр-Дам де Парі теж був зруйнований. Коли впав шпиль Собору, то декілька тонн каменю, дерева та риштувань потрапили всередину святині й зруйнували вівтар.
Як після пожежі виглядає всередині Собор Паризької Богоматері
Окрім того, на кадрах видно, що в даху залишаються два отвори, затягнуті спеціальною сіткою. У храмі лежать камені зі зруйнованого даху. При відновленні їх використовувати не планують.
Дірка у стелі Собору Паризької Богоматері
Вціліла статуя у Соборі Паризької Богоматері
Руйнівна пожежа спалила майже дві третини даху Нотр-Даму і розтопила близько 400 тонн свинцю звідти, а також – зі шпилю Собору. Ремонтники всередині церкви носять захисні костюми та маски, щоб триматися подалі від свинцю і регулярно здають аналізи на виявлення його рівня у крові.
Що відомо про пожежу у Нотр-Дамі?15 квітня 2019 року частину Собору Паризької Богоматері – одну з найвідоміших культурних пам'яток світу охопила масштабна пожежа.
Рятувальникам вдалось її ліквідувати лише через 9 годин. Вогонь зруйнував верхню частину шпиля храму, годинник і значну частину покрівлі, також сильно постраждали вітражі.
Внаслідок обвалу даху в одному місці утворилась величезна діра у стелі. Кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що Нотр-Дам відбудують впродовж 5 років.
Наразі триває міжнародний конкурс серед архітекторів на реконструкцію даху Собору Паризької Богоматері.
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