Який вигляд має інтер’єр Собору Паризької Богоматері після масштабної пожежі: фото

У мережі з’явилися фото інтер’єру культового Собору Паризької Богоматері. Знімки, зроблені днями, майже через місяць після масштабної пожежі, яка зруйнувала готичний шпиль і покрівлю Нотр-Даму.

На кадрах зафіксовані обгорілі рештки риштування та камені, які досі не прибрали із приміщення Собору. Знімки опублікував телеканал ABC News.

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Так, тепер стало відомо, що головний вівтар Нотр-Дам де Парі теж був зруйнований. Коли впав шпиль Собору, то декілька тонн каменю, дерева та риштувань потрапили всередину святині й зруйнували вівтар.







Як після пожежі виглядає всередині Собор Паризької Богоматері

Окрім того, на кадрах видно, що в даху залишаються два отвори, затягнуті спеціальною сіткою. У храмі лежать камені зі зруйнованого даху. При відновленні їх використовувати не планують.



Дірка у стелі Собору Паризької Богоматері



Вціліла статуя у Соборі Паризької Богоматері

Руйнівна пожежа спалила майже дві третини даху Нотр-Даму і розтопила близько 400 тонн свинцю звідти, а також – зі шпилю Собору. Ремонтники всередині церкви носять захисні костюми та маски, щоб триматися подалі від свинцю і регулярно здають аналізи на виявлення його рівня у крові.

Що відомо про пожежу у Нотр-Дамі?15 квітня 2019 року частину Собору Паризької Богоматері – одну з найвідоміших культурних пам'яток світу охопила масштабна пожежа.



Рятувальникам вдалось її ліквідувати лише через 9 годин. Вогонь зруйнував верхню частину шпиля храму, годинник і значну частину покрівлі, також сильно постраждали вітражі.



Внаслідок обвалу даху в одному місці утворилась величезна діра у стелі. Кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що Нотр-Дам відбудують впродовж 5 років.



Наразі триває міжнародний конкурс серед архітекторів на реконструкцію даху Собору Паризької Богоматері.

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