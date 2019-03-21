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      Який вигляд має перший літак Boeing 737 MAX 8 для України: фото

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      Літак Boeing 737 MAX 8 (ілюстративне фото)
      Літак Boeing 737 MAX 8 (ілюстративне фото) / KXLY.com

      У мережі з’явилося фото літака Boeing 737 MAX 8, пофарбованого у ліврею "Міжнародних авіаліній України". Це перше судно такого типу, експлуатацію якого здійснює українська авіакомпанія.

      Відповідну світлину опублікував американський фотограф Jordan Arens на порталі Аirliners.

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      Як зауважив автор, він сфотографував літак у американському Сіетлі 18 березня.

      "Перший Max для Міжнародних Авіаліній України очікує на польоти клієнтів і доставку", – підписав він знімок.

      Boeing 737 MAX 8, МАУ, Міжнародній авіалінії України, авіація
      Boeing 737 MAX 8 у кольорах МАУ 

      Після катастрофи пасажирського літака Boeing 737 Max 8 у Ефіопії, внаслідок якої загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу, низка країн світу відмовилась від експлуатації цього повітряного судна. Крім того, з 13 березня Державна авіаційна служба тимчасово призупинила польоти Boeing 737 Max 8 і Max 9 в Україні

      Проте представники українських авіакомпаній "Міжнародні авіалінії України" та SkyUp заявляли про намір найближчим часом придбати літаки вищезазначеної моделі. У МАУ, зокрема, зазначали, що вони наразі не мають таких повітряних суден, однак у 2019 році компанія планує придбати щонайменше три літаки Boeing 737 MAX 8.

      Згодом у "Міжнародних авіалініях" у коментарі 24 каналу зауважили, що ведуть активний діалог з виробником літаків Boeing 737 MAX і уважно стежать за перебігом розслідування ефіопської катастрофи.

      Безпека польотів є пріоритетом номер один для компанії. Тому до комерційної експлуатації літак буде допущено лише тоді, коли буде проведено обов’язкові процедури для підтвердження того, що літак відповідає всім вимогам безпеки,
      – наголошували у МАУ.

      У компанії також запевняли, що чекатимуть на отримання дозволів на польоти цієї моделі літака з боку авіаційної влади щонайменше трьох сторін: США, ЄС та України.

      У коментарі 24 каналу у прес-службі "Міжнародних авіаліній" розповіли, що процес фарбування цього літака розпочався ще до ефіопської катастрофи, і зараз його завершено. Оскільки польоти повітряних суден цього типу офіційно заборонено в Україні, а розслідування ще триває, то зараз виробник проводить оновлення програмного забезпечення на Boeing 737MAX і бере активну участь у встановленні причин трагедії в Ефіопії.

      За словами представника авіакомпанії, на судно, яке експлуатуватиме МАУ, ще повинні встановити нове програмне забезпечення та воно має пройти повторну сертифікацію. Необхідність інших процедур, як і дати прибуття його до України та початку експлуатації, залежатимуть від результатів розслідування катастрофи у Ефіопії.

      blog_ava
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      Теги: Новини України авіація МАУ
      Джерело: 24 канал
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