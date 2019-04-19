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      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео

      ЦРУ 174

      ЦРУ отримало безліч листів від українців з різних областей з проханням проінспектувати "ремонтовані" дороги. Журналісти визначили два основних напрямки – Київщина та Одещина та провели ексклюзивне розслідування.

      Хто в армії служив, той в цирку не сміється, – хіба так можна схарактеризувати реакцію українців на новини про те, що українські дороги не протримуються й року після ремонту.

      Київщина

      Перевірити, як пережили зиму київські дороги, ЦРУ відправилось в інспекцію по Київщині разом із експерткою ГО "Трипільський край" Ольгою Нос. Саме ця організація у 2018 році стала учасником масштабного всеукраїнського проекту з перевірки новозбудованих доріг.

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      Журналісти по пунктах розібрали корупційні шпарини в будівництві доріг на прикладі траси на Українку, яка є в 40 кілометрів від столиці.

      Відсутність планування

      Перший суттєвий прокол – планування через пень-колоду.

      дорога київ
      Тріщина після ремонту

      "Рішення, на яких ділянках робити ремонти, приймаються так – "якийсь депутат подав" або "якісь керівник Районної адміністрації подав свою ділянку". Це все дуже довгий процес і дуже закритий. І можна сказати, що навіть там є корупційна складова", – розповіла Нос.

      Невчасні ремонти

      Асфальт, який вкладають у дощ та сніг – друге лихо українського шляхобудування. Дорога, над якою сміялися 3-4 місяці тому, зараз вже має вибоїни та тріщини.

      Порушення технології будівництва доріг

      Дорога, яку завершила ремонтувати на початку 2019 року, має жахливий вигляд. На узбіччі стоїть вода, а все через не забезпечене водовідведення.

      дорога
      Погане водовідведення

      Місцями журналістська інспекція новесенькими за паперами дорогами Київщини перетворюється на трагікомедію. І все це – вже не кажучи про улюблену справу дорожніх чиновників – ямковий ремонт.

      дорога київ
      Наслідки після ремонту київської дороги

      "Це така річ, яку дуже важко проконтролювати не лише громадським діячам, а й правоохоронним органам", – пояснив голова ГО "Трипільський край" Євген Цяпенко.

      Одещина

      Журналісти відправились на дорогу Одещину, яка стабільно входить до топ-10 найгірших доріг України – трасу Р-75. Її ремонтують регулярно та наполегливо.

      А оскільки пролягати трасі Р-75 не пощастило через сім районів двох областей, то ремонтувати взялися сусідні ділянки, наче знущаючись зі здорового глузду.

      дорога
      Карта траси Р-75 

      Агенти ЦРУ перевірили ту ділянку, яку робили якраз у 2018 році. Не без недоліків, але зовсім поганою – її теж не можна назвати. Рівнесенького асфальту там трохи більше, ніж чотири кілометри. А ось за тендерною документацією має бути десять.

      дорога одеса
      Жахливий стан траси Р-75

      Підряд на цей ремонт без конкурсу виграв єдиний учасник – ТОВ "Березівкаагрошляхбуд". Вони ж зробили ще одну дорогу в регіоні – Балта–Кодима.

      дорога
      ТОВ "Березівкаагрошляхбуд" ремонтувала дорогу Балта–Кодима

      34 кілометри чи не єдиної гарної дороги в регіоні обійшлися бюджету у 210 мільйонів гривень. Сума підписаних контрактів компанії перетнула позначку в мільярд гривень. І це – ще одне проблемне питання українських доріг, адже компанія належить депутату Одеської облради Князю Хачатряну.

      Підрядники, пов'язані з чиновниками

      Компанія справді потужна, але, якщо запитати про дорогу, де мало б бути десять кілометрів, але наявні лише чотири, то відповідь така: "Там зроблено роботи на 30 мільйонів".

      Виявляється, що практично по більшості підписаних контрактів державні структури підрядникам не доплачують, подекуди і 80-90%.

      Князь Хачатрян
      Князь Хачатрян

      Отже, компанія отримала за два роки далеко не мільярд, як це зазначено в документах, а ледве половину суми. А от питання про поєднання бізнесу і державної посади, власник компанії Князь Хачатрян прокоментував так:

      "Якщо б у нас щось було не так, повірте, знайшлися б ті, які не давали б нам спати", – зазначив Хачатрян.

      Не вбачають у цьому конфлікту інтересів і в Службі автомобільних доріг.

      Якщо ми говоримо про "Березівкаагрошляхбуд", то те, що її керівник є депутатом обласної ради – це всім відомо. Але я не бачу в цьому проблеми. Йому що, законом заборонено обіймати ту чи іншу посаду,
      – заявив голова Служби автомобільних доріг Одеської області Олег Варивода.

      А от відповіді на питання про знаки, розмітку та інші недоробки можна розбирати на інтернет-меми:

      У нас на Бесарабії є традиція красти автодорожні знаки. Наприклад, робити кришки від казанів, якщо він круглий. Але мені досі невідомо, що вони роблять з трикутниками,
      – розповів Варивода.

      Як державні інспектори боронять свої таємниці

      Державне підприємство "Дорожній контроль якості", яке за минулий рік отримало 34 мільйони бюджетних гривень, охороняється ледь не як військовий об’єкт. Всі ці гроші пішли на перевірку якості дорожнього будівництва та матеріалів.

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      ЦРУ відправило в компанію запит на інтерв'ю. Однак чиновники надіслали лише формальну відписку, навіть не згадавши про журналістське прохання.

      Єдина конкретика – це 4,5 тисячі випробувань матеріалів для дорожнього будівництва і близько тисячі комплексних перевірок.

      дорога
      Наслідки перевірки дороги

      Перевірки мають такий вигляд – три дірки в асфальті та візуальний огляд. А беруть за це 7600 гривень за один підхід. Жодної конкретики по областях, районам чи дорогам, де проводився цей аналіз, журналісти так і не дочекалися.

      Несистемний та непрозорий контроль якості ремонтів доріг

      Експерт із закупівель "Укравтодору" Олег Мельник розповів, що там могли приховувати чиновники.

      Міністерство інфраструктури скасувало свій наказ і збір статистичних даних про виконання ремонтних робіт по дорогах у натуральному вигляді. Тобто, зараз ніхто не збирає даних і немає даних про те, скільки доріг, хто, за які кошти, яким саме видом ремонту відремонтував або збудував,
      – заявив Мельник.

      Тобто "Укравтодор" не веде статистики про те, скільки саме доріг воно робить або ремонтує у рік. Рахують лише витрачені гроші.

      Вибіркова статистична звітність

      Схема постійно зростальних бюджетів на будівництво доріг привела до того, що за 2016, 2017 та 2018 роки обсяг фінансування збільшився у 3,3 раза.

      Отримавши додаткове фінансування на свою роботу у розмірі 12,2 мільярда гривень, "Укравтодор" додатково відремонтував 56 кілометрів доріг,
      – розповів експерт із закупівель "Укравтодору".

      За словами експерта, якщо порівнювати 2017-2018 роки, то там взагалі картина вражаюча. Якщо фінансування збільшилося на 12 мільярдів, а це 120%, то кількість відремонтованих доріг збільшилася лише на 56 кілометрів або на 6%. Тобто, цифри – не до порівняння.

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      Теги: Новини Одеси Новини України ЦРУ Дороги Укравтодор Новини Києва Бюджет
      Джерело: 24 канал
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