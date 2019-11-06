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      Який вигляд зараз має міст у Києві, "полагоджений" нитками та скотчем: фото

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      Міст на Привокзальній площі в Києві
      Міст на Привокзальній площі в Києві / Телеграм-канал Kyiv LIVE

      У мережі опублікували фото мосту на Привокзальній площі в Києві, який місяць тому "полагодили" за допомогою ниток та скотчу. Такий "ремонт" протримався недовго: скотч та нитки обірвали і в паркані мосту зіяє діра.

      Міст на Привокзальній площі в Києві "відремонтували" 9 жовтня у відповідь на звернення про аварійний стан споруди. Ноу-хау з нитками і скотчем – робота комунальників.

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      Проте з опублікованих на телеграм-каналі Kyiv LIVE фото видно, що міст досі перебуває в аварійному стані. На ньому навіть обірвані нитки зі скотчем, комунальники нічого не роблять.

      І нікого не турбує, що там, за дірою в огорожі, залізничні колії і висота до них метрів так з 10,
      – мовиться у повідомленні телеграм-каналу.

       

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Курйозні новини Залізниця
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