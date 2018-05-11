Який вітамін може вилікувати діабет: висновок вчених

Діабет другого типу можна придушити, використовуючи великі дози вітаміну D і речовини, яка збільшує ефективність його роботи в клітинах підшлункової залози.

Таку заяву опублікували вчені, пише Cell.

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Біологи виростили невелику колонію бета-клітин в пробірці й почали стежити за тим, які ланцюжки генів включалися в них при контакті з молекулами вітаміну D.

Дослідження показали, що вітамін D керує роботою двох ланцюжків генів, пов'язаних з реакцією на запалення і захист клітин від пошкоджень – BRD7 і BRD9.

Все тому, що BRD9 блокує роботу рецепторів, що зчитують молекули вітаміну D, а BRD7 – реагує на їх сигнали і запускає процес лагодження клітини.

Після чого вчені обробили колонію клітин підшлункової залози сумішшю з вітаміну D і речовини iBRD9. У результаті чого бета-клітини виходили з "режим надзвичайного стану", лагодили себе і помітно рідше вмирали.

До слова, дієта в середземноморському або північному стилях може зменшити показники раку, діабету та серцевих захворювань.