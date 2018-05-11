20:17
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Який вітамін може вилікувати діабет: висновок вчених

2053
Вітамін D може вилікувати діабет
Вітамін D може вилікувати діабет / theconversation.com

Діабет другого типу можна придушити, використовуючи великі дози вітаміну D і речовини, яка збільшує ефективність його роботи в клітинах підшлункової залози.

Таку заяву опублікували вчені, пише Cell.

Читайте також: Які хвороби спричиняє дефіцит вітаміну D

Біологи виростили невелику колонію бета-клітин в пробірці й почали стежити за тим, які ланцюжки генів включалися в них при контакті з молекулами вітаміну D.

Дослідження показали, що вітамін D керує роботою двох ланцюжків генів, пов'язаних з реакцією на запалення і захист клітин від пошкоджень – BRD7 і BRD9.

Все тому, що  BRD9 блокує роботу рецепторів, що зчитують молекули вітаміну D, а BRD7 – реагує на їх сигнали і запускає процес лагодження клітини.

Після чого вчені обробили колонію клітин підшлункової залози сумішшю з вітаміну D і речовини iBRD9. У результаті чого бета-клітини виходили з "режим надзвичайного стану", лагодили себе і помітно рідше вмирали.

До слова, дієта в середземноморському або північному стилях може зменшити показники раку, діабету та серцевих захворювань.

Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Діабет
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 11 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 80
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 274
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
1876
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1147
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 466
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук