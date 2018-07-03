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Який вітамін захистить від хвороби Паркінсона

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Вітамін B3 може захистити від хвороби Паркінсона.
Вітамін B3 може захистити від хвороби Паркінсона. / Фото з вільних джерел

Вчені у ході дослідження встановили, що вітамін B3 може захистити від хвороби Паркінсона.

Про це пише Daily Mail.

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Науковці взяли зразки шкіри, які після перетворили на нервові клітини для експерименту. В усіх клітинах містився ген GBA, який зустрічається у людей з хворобою Паркінсона.

GBA спричиняє м'язову жорсткість, сповільненість рухів, тремтіння, порушення сну і хронічну втому. Такі симптоми призводили до поганої якості життя, важкої інвалідності.

При цьому вчені очікували, що мітохондрії або ж клітинні батареї не функціонували належним чином в нервових клітинах. Вони вимагали менше енергії, ніж звичайні клітини.

Нервові клітини вчені спробували підживити нікотинамідом рибозидом, тобто формою вітаміну В3, який важливий для утворення нових мітохондрій.

Таким чином, цей вітамін допоміг сформувати їх і збільшити виробництво енергії. Науковці провели дослідження на мухах і виявили у них менший ризик хвороби Паркінсона.

Що таке хвороба Паркінсона? Це повільно прогресивне захворювання дегенеративного характеру, яке характеризується виборчим ураженням нейронів головного мозку. Клінічно воно проявляється руховими розладами: гіпокінезією (недостатньою руховою активністю, обмеженням рухів), ригідністю м’язів і тремором, що виникають у спокої.

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Теги: Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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