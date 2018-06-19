Який вітамін знижує ризик розвитку раку молочної залози

Американські онкологи у ході досліджень встановили, що високий рівень вітаміну D знижує ризик розвитку раку молочної залози.

Все через підвищений рівень кальцифедіола (одного з метаболітів вітаміну D) в сироватці крові пов'язаний зі зменшенням ризику розвитку раку, пише PLOS One.

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Онкологи вивчили дані двох клінічних досліджень, що проводилися з 2002 по 2017 рік. Загалом у дослідженнях взяли участь понад 3 тисяч осіб. Також вчені взяли до уваги дані дослідження GrassrootsHealth cohort. Учасники останнього експерименти були старші 55 років, а середній він становив 63 роки. На початок дослідження ніхто з них не мав раку молочної залози. За чотири роки медики зафіксували 77 випадків раку.

Вони встановили, що мінімальний рівень кальцифедіолу в крові має становити 60 нанограмів, у той час норма становить 20 нонаграмів.

Відтак, вчені прийшли до висновку, що добові норми вітаміну D необхідно збільшити.

У жінок, у крові яких рівень цього продукту був понад 60 нанограмів, ризик розвитку раку молочної залози був у 5 разів нижчий, ніж у жінок з 20 нанограмами кальцифедіолу в крові.



Що таке кальцифедіол? Це один з продуктів метаболізму вітаміну D3 (холекальциферолу), що утворюється в печінці. Аналіз змісту цієї речовини в компонентах крові дозволяє визначити, чи отримує людина достатню кількість вітаміну з їжею і з інших джерел.

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