Який зв'язок між кавою та депресією: цікаве дослідження
Китайські науковці у результаті 15 досліджень з’ясували, що кава з кофеїном відчутно знижує ризик розвитку депресії.
Про це у блозі на НВ пише психолог Беріт Брогаард.
При цьому наразі достеменно невідомо, як саме кава бореться з депресією. Наразі науковці зупинилися на двох теоріях.
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Перша з них базується довкола версії, коли депресія є результатом поганої імунної реакції, яка призводить до запалення в мозку. Науковці зазначають, що кава здатна зменшити таке запалення завдяки особливій комбінації антиоксидантів.
Згідно з другою гіпотезою антидепресивний ефект кави обумовлений вмістом кофеїну. Кава виступає психостимулятором, який підвищує бадьорість і мотивацію.
При цьому довгостроковий ефект на антидепресивний розлад вона має завдяки тому, що кофеїн підвищує кількість допаміну, зв’язуючись з аденозиновими рецепторами в мозку.