Який зв'язок між оргазмом і безсонням – несподіваний висновок вчених (18+)

Вчені з'ясували, як між собою пов'язані секс, відчуття оргазму та безсоння.

Так, спеціалісти з австралійського Університету Квінсленда дослідили сприятливий вплив сексу на сон.

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Керівник дослідницької групи доктор Мішель Ластелл провів опитування серед людей віком від 18 до 70 років.

Його метою було дізнатись, наскільки якість сну залежить від того, що люди роблять безпосередньо перед сном.

64% респондентів відповіли, що засипають швидше та сплять міцніше, якщо перед сном займалися сексом і відчували оргазм.

Зв'язок між сексом та здоровим сном науковці пояснюють тим, що під час сексу, зокрема під час оргазму, у людини виробляється так званий "біохімічний коктейль", в якому перевищується вміст окситоцину та пролактину. Саме ці гормони знижують рівень гормону стресу – кортизолу.

Вчені також зазначають, що секс перед сном допомагає забути, відволіктись від побутових проблем та гаджетів.

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