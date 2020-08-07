Чи знали ви, що в світі існує безліч видів келихів, які використовуються для різних сортів пива. До Міжнародного дня пива ми підготували підбірку різних келихів, з яких найкраще смакуватиме ваш улюблений напій.

У більшості випадків саме келих відіграє важливу роль у смаку пива. Наприклад, кухоль довше зберігає пиво холодним, а у пивному фужері видно гру бульбашок. Ще більше про види келихів і їхні переваги – читайте в матеріалі 24 каналу.

Читайте також Як відрізнити справжній алкоголь: популярні міфи про горілку, коньяк та пиво

Класифікація пивних келихів

Келих Пінта

З келиха Пінта добре пити стаут, лагер та ель з низьким і середнім вмістом алкоголю. Сам келих має конічну форму з гладкими стінками. Назва келиха пішла від одиниці виміру, адже саме таку кількість пива наливають в англійському пабі.

Пінта британська або імперська – це 570 мілілітрів, а американська – 470 мілілітрів.

Попри те, що американська та британська пінти схожі, імперська – призначена для подачі ширшого спектра сортів пива: лагери, британський, блідий, шотландський, індійський, червоний і коричневий елі, портер, молочний і вівсяний стаути.



Келих Пінта / Ілюстрація 24 каналу

Келих для світлого пива (Pilsner)

Pilsner використовують суто для світлого пива, наприклад, блідого лагера та пілснера. Завдяки конусоподібній формі, пінна шапка дуже довго тримається.

Назву келих отримав від однойменного сорту пива.



Келих Pilsner / Ілюстрація 24 каналу

Кружка, кухоль або Beer mug

Кружка зроблена з товстого скла та має міцну ручку. Завдяки цьому пиво залишається тривалий час холодним.

Кружки можуть бути циліндричної форми, з гладкою поверхнею, округлені або зі заглибленням на стінках. Ця форма келиха є однією з перших, але спочатку вони робилися з дерева або глини.

Об'єм може бути понад 1 літру. Використовують для багатьох сортів пива.



Пивна кружка / Ілюстрація 24 каналу

Келих в формі тюльпана

Келих має вигнуту форму, яка злегка розширюється догори – тобто форма тюльпана. Такий келих добре розкриває аромат і тримає стійку піну.

Тюльпан відмінно підходить для бельгійського міцного, блідого і темного елю, ячмінного вина, подвійного і бельгійського IPA, гізе, фруктового ламбіка, американського дикого і шотландського елю.



Келих у формі тюльпана / Ілюстрація 24 каналу

Високий тонкий циліндричний келих, стержень (Stange)

Stange використовується під витончене пиво, тому що підсилює солодові і хмільні тони. Наприклад, кельш, бокс, ламбік, гозе, чеська пілснер, альтбір, раухбір та інші.

Він вважається традиційним німецьким стаканом. Місткість становить 200 мілілітрів.



Тонкий циліндричний келих / Ілюстрація 24 каналу

Тумблер з товстого скла і з великими гранями (Casablanca)

Тумблер з товстого скла – це оптимальний вибір для практично будь-якого стилю пива невеликої або помірної міцності.

Такі келихи популярні в багатьох барах, адже вони міцні та довго тримають температуру пива.



Тумблер для пива / Ілюстрація 24 каналу

Келих для пшеничного пива або Weizen glass

Це довгі склянки з тонкого скла, які внизу тонкі, а догори злегка розширюються. Передбачається, що у вузькій частині келиха повинен збиратися дріжджовий осад, а в широкій – повинна формуватися пишна піна.



Келих для пшеничного пива / Ілюстрація 24 каналу

Читайте також Як правильно поєднати пиво та сир: інфографіка

Пивний кубок або Goblet

Пивний кубок має дуже гарний вигляд. Інколи їх навіть прикрашають позолоченою або сріблястою обробкою.

Кубок часто використовують для таких сортів пива, як: німецького бокка, бельгійських сортів IPA, темного елю, дуббеля, тріпель і їм подібних. Кубок відмінно підходить для великих ковтків.



Пивний кубок / Ілюстрація 24 каналу

Як правильно наливати пиво: інструкція

Порожній келих потрібно розташувати під кутом 45 градусів. Струмінь повинен торкатися поверхні в середини келиха. Після наповнення до середини – потрібно повернути келих у вертикальне положення. У кінцевому результаті повинна бути пінна шапка, яка має розмір від 2 до 4 сантиметрів. Якщо ж вона більше, то тоді швидкість наповнення була зашвидкою для цього сорту.

Як правильно пити пиво

Щоб насолодитися всіма нотками напою, потрібно: