Яка люстрація потрібна українській владі

Люструвати можновладців часів Петра Порошенка. Ця пропозиція від президента Володимира Зеленського наразилася на нищівну критику, мовляв, не можна відсторонювати від влади тих, хто після втечі Януковича не дав Україні розвалитися.

За часів Порошенка такі кадри при владі були, що за ними не те що люстрація плаче, за ними ридає колонія суворого режиму з попередньою конфіскацією майна в усіх родичів до третього коліна.

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Наприклад, Дмитро Головін, який в органах з 1999 року, а з 2016-го – начальник поліції Одеської області. Місцеві активісти, такі як Сергій Стерненко, на чиє життя кілька разів здійснювали замах за проукраїнську позиції, напряму називав Головіна "шісткою Геннадія Труханова". Мовляв, цей "мєнт продажний" виконував усі протизаконні забаганки проросійського одеського мера, включно із замовленням нападів на активістів.

Утім, це до справи не пришиєш, то ж зловили головного одеського поліціянта на іншому – незаконному збагаченні. З'ясувалося, що елітні апартаменти на березі Чорного моря Дмитро Головін записав на дідуся дружини, а ще один 170-метровий будинок в Одесі записав на сестру дружини. Звісно ані дідусь, ані сестра близько до тих помешкань не підходили. Проте, за часів Порошенка щодо цього жодних питань ні в кого не виникало, адже все законно: хіба 86-річний дідусь з Луганщини не вправі купити собі маєток в елітному котеджному містечку з власним морським пляжем та приватною охороною? Звісно може. Але те, що на такий маєток дідусеві довелося б 300 років відкладати пенсію – це вже питання до Гройсмана, чому в українських стареньких такі малі пенсії…

Зараз влада змінилася, і новий президент вирішив люструвати можновладців попередника. Тому в чинних правоохоронців наче очі відкрилися, і вони засумнівалися, що таку нерухомість можна придбати за законні гроші. Головіна арештували і закидають йому розкрадання в особливо великих розмірах.

Можна було б починати радіти, мовляв, ось воно – перші ознаки ладу, які зробила нова влада серед можновладців. Утім, щось мені підказує, що вітчизняна Феміда відпустить Головіна під заставу, й той без проблем сплатить заставу сплатить, адже гроші точно має – і чимало. Думаю, що в "ментів" не знайдеться для Головіна електронного браслета стеження – будуть усі або несправні, або роздані іншим підозрюваним. Зрештою головного одеського "мента" пропустять на одеському кордоні з Молдовою, і він втече з країни. Я б на такий розвиток подій навіть гроші поставив би, але ніхто зі мною битися об заклад щодо цього не захоче – нікому не цікаво програвати ставку… Все й так зрозуміло.

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