"Відчуває страх та біль": в якому стані дівчинка, яку по-звірячому побив юнак у Харкові

У Харкові 11 червня стався моторошний інцидент – 16-річний хлопець побив свою 14-річну подругу. Нелюд накинувся на неї з кулаками за те, що вона підвищила на нього голос.

Мати дівчинки Любов Терещенко в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповіла, в якому зараз стані дівчинка та чи потребує вона лікування.

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Як відомо, внаслідок побиття дитина отримала численні травми, зокрема кривдник зламав їй ніс. Зараз 14-річна дівчинка перебуває вдома під наглядом матері. Від госпіталізації вони відмовилися. За словами Любові, дитина налякана.

Вона відчуває страх та біль,

– сказала мама.

Вона додала, що дізналася про інцидент випадково, коли побачила відео побиття. Жінка працює якраз неподалік місця події. Як сказала Любов Терещенко, її дитина була знайома з кривдником. Цього разу він накинувся на неї з кулаками через те, що дівчина підвищила на нього голос.

Тепер на дитину чекає реабілітація та спілкування з психологом. Любов, вони є переселенцями з Донбасу.Якщо ви маєте бажання допомогти дитині, номер картки її мами:Терещенко Любовь.

Мати постраждалої вже звернулася до правоохоронців. Тепер справу розслідуватимуть слідчі поліції, прокурор і суд. Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко наголосив, що хлопцю "доведеться відповісти й перед законом та отримати судимість".

Що відомо про побиття дівчини у Харкові

11 червня компанія друзів гуляла в одному з дворів Харкова. Неочікувано 16-річний Олександр накинувся з кулаками на свою подругу.

Він бив її руками та ногами в обличчя, груди та живіт. За дійством спостерігали друзі постраждалий, однак вони не намагалися заступитися за неї. Як пояснили мами дівчини, все через те, що вони бояться його.

Згодом у мережі з'явилося відео вибачення нелюда перед своєю жертвою. Стоячи на колінах, він неохоче просить вибачення у постраждалої та інших дівчат.

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