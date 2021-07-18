Отримав опіки 80% тіла: у якому стані військовий ЗСУ, поранений на передовій
Джерело:"Перший міський"
Військовий з Кривого Рогу постраждав внаслідок обстрілу окупантів. Йому надали першу медичну допомогу та евакуювали до Харкова.
29-річного бійця поранили 15 липня близько 21:30. Подробиці про його стан повідомила Тетяна Губа, радниця голови Дніпропетровської обласної ради.
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Військовий – під наглядом медиків
В ніч проти 16 липня українського захисника транспортували в опіковий центр лікарні швидкої медичної допомоги Харкова. Його стан медики оцінювали як важкий.
Саша забезпечений усіма необхідними ліками, перебуває в опіковому центрі. Але, на жаль, опіки – 80% тіла. Залишається лише молитися,
– розповіла Губа.
За її словами, сестра пораненого перебувала у реанімації біля брата й спілкувалася про його лікування з цивільними та військовими медиками. Влада Кривого Рогу, командир частини й побратими військового пропонують родині свою допомогу. Вони підтримують зв'язок з батьками захисника.
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