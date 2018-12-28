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      Якось неприємно, що ви у своїй країні говорите чужою мовою, – легіонер "Динамо"

      159 Читать новость на русском
      Томаш Кенджора: Гадаю, що це якось неприємно, що ви у своїй країні говорите мовою іншої країни
      Томаш Кенджора: Гадаю, що це якось неприємно, що ви у своїй країні говорите мовою іншої країни / dynamo.kiev.ua

      Польський захисник київського "Динамо" Томаш Кенджора розповів про те, що спілкується у команді російською мовою. За його словами, подібна ситуація неможлива у Польщі, оскільки там іноземці використовують англійську.

      "Звичайно, я розумію українську, як ви говорите "розумєю": як іду до кіно, як хтось говорить. Щоб говорити — потрібна практика. Я тільки чую українську. Знаю декілька слів, але не говорю. Можете мені ставити запитання українською — я відповім без проблем", – заявив поляк в інтерв'ю FootballHub.

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      Футболіст зізнався, що йому дивно, що в українській команді говорять російською мовою.

      "Так, бо я знаю, яка я ситуація між Україною і Росією. Гадаю, що це якось неприємно, що ви у своїй країні говорите мовою іншої країни. Тому що, раніше у вас був європейськи… Радянський Союз. Я не хочу говорити про політику, оскільки це не моя справа", – відзначив оборонець.

      Він відзначив, що подібна ситуація неможлива у Польщі.

      "У Польщі тільки польська мова. Ми всі знаємо англійську, тому коли приїжджає іноземець йому легко адаптуватися в команді. Але тут всі говорили російською, тому я повинен був швидко вивчити російську, аби спілкуватися з усіма. Іноді ходжу у кіно українською. Останнього разу був на фільмі Хижак. Жахливий фільм, дуже слабкий. Ще якісь два фільми були, не пам’ятаю.

      Я пацанам говорю: Чому ви не говорите українською? А вони відповідають: Ну, так вже в нас є. Назарій Русин говорить українською. Він біля Львова живе. Я завжди з нього сміюся, що він як поляк. Він теж іноді польські слова використовує і пацани його не розуміють в команді. Я його розумію, а вони іноді — ні", – розповів Кенджора.

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      Теги: Спорт Динамо Футбол
      Джерело: 24 Канал
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