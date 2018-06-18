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Яковина розповів, чому Трамп намагається побудувати в США диктатуру

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп / Фото з вільних джерел

Президента США Дональда Трампа звинуватили в тому, що він мріє побудувати в своїй країні північнокорейську диктатуру. Чесно кажучи, такі думки у нього і справді є. Інше питання, чи дозволять це зробити інститути.

Про це у своєму блозі "Безумный мир" розповів міднародний оглядач та журналіст Іван Яковина.

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За словами міжнародного оглядача, в останні тижні Дональд Трамп просто лютує. "На недавньому саміті "Великої сімки" його прямо як підмінили: з якоїсь причини він став відверто зневажати демократію і своїх союзників з цього клубу", – зазначив Іван Яковина.

При цьому він же одночасно запалився любов'ю до диктаторам і душителів свободи. Ще до саміту і в ході його проведення він кілька разів сказав, що в Сімку треба повернути Росію і зробити формат "Вісімки", – прокоментував він.

Також Іван Яковина розповів, що Трамп обожнює тролі всіх навколо, особливо – лідерів інших країн, які не поділяють його поглядів практично на все. "Він міг щось переплутати або відпустити жарт про Крим, щоб зачепити колег. Тим більше, що за інформацією The Wall Street Journal, президент США наговорив їм на саміті в Канаді купу всяких гидот",– заявив міжнародний оглядач.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ніхто не займає більш жорстку позицію щодо Росії, ніж він і запевнив, що буде готовий ввести проти неї додаткові санкції, коли це буде необхідно. А також розповів про військову сутичку з російськими військами у Сирії, де загинуло багато росіян.

Відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 18 червня 2018.

 

Теги: Новини політики Відеоблоги Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 канал
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