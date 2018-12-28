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      Якої шкоди може завдати медикаментозний аборт: відповідь гінеколога

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      Наслідки медикаментозного аборту
      Наслідки медикаментозного аборту / vladivostok.bezformata.com

      Тема аборту залишається табуйованою в українському суспільстві. Через це у жінок виникає брак знань про цю процедуру і про її наслідки. Не завжди і не для всіх вагітність є бажаною, інколи вона навіть може загрожувати життю жінки. Тому аборт – це важливе медичне втручання, про наслідки якого варто знати.

      Про медикаментозний аборт в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.

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      Медикаментозний аборт – це спосіб переривання вагітності за допомогою медичних препаратів. Ці ліки призводять до природного викидня, завмирання, відривання зародка від стінки матки. Гінеколог підбирає вид препарату, його дозу і кратність прийому. Наслідки аборту без консультації з лікарем можуть бути сумними. Проводять медикаментозне переривання вагітності до 49 дня після початку останньої менструації, тобто до шостого тижня реальної вагітності.

       
      Акушер-гінеколог Уляна Кравець
      “Будь-який вид аборту – це стрес для жінки. Яким би способом його не проводили, негативні наслідки після аборту все одно залишаються. У першу чергу організм піддається гормональним змінам, які ведуть до порушень циклу, ендокринних захворювань і навіть безпліддя”.

      Не дивлячись на всю простоту і видиму безпеку наслідки медикаментозного аборту можуть бути досить серйозними. В першу чергу вони пов’язані з самими препаратами. До складу препаратів входять синтетичні стероїдні гормони, які блокують вироблення прогестерону.

      аборт
      Аборт – це великий стрес для жінки

      Найлегші побічні дії таких гормонів і наслідки аборту : головний біль, нудота, блювота або пронос. Гормони впливають на імунну систему жінки, змінюють структуру шийки матки, тому умовно-патогенні мікроби легше проникають в матку і викликають запалення.

      Також ускладненням медикаментозного аборту може бути: кровотеча сильні болі неповне відшарування плідного яйця, що потребує хірургічного видалення. З причини гормонального та емоційного порушення балансу в організмі жінки, наслідки після медикаментозного аборту можуть проявитися в будь-який час, у когось через місяць, у когось – через кілька років.

       
      Акушер-гінеколог Уляна Кравець
      “До наслідків варто віднести: нерегулярні менструальний цикл, болючі менструації ймовірно безпліддя, зміни в характері і емоційному стані – жінка стає або дуже дратівливою чи навпаки, депресивною і млявою. Також після приймання препаратів для переривання вагітності може розвитися пухлина яєчників або молочних залоз”.

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      Теги: Здоров'я Психологія Вагітність і пологи Жіноче здоров’я
      Джерело: Здоров'я 24
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