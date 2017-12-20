Якої шкоди завдали ЄС санкції проти Росії: назвали цифру

Економіки країн Європейського Союзу у 2016 році зазнали збитків від антиросійських санкцій на суму від 4 до 7 мільярдів євро.

Такий висновок оприлюднила німецька консалтингова та науково-дослідницька компанія BE Berlin Economics GmbH, повідомляє "Укрінформ".

"Завдяки сильній переорієнтації європейського експорту сумарні економічні втрати Євросоюзу склали лише близько від 4 до 7 мільярдів євро. Це 0,03 – 0,05% ВВП ЄС. Попередні оцінки, які не враховували переорієнтацію експорту ЄС в достатній мірі, говорили про значно вищі цифри – від 18 до 90 мільярдів євро, що здається нам неправдоподібними", – мовиться у документі.

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Експорт у Росію знизився в 2016 році порівняно з 2013 роком на 47 мільярдів євро, однак взаємні санкції стали причиною лише близько третьої частини цього зниження, тоді як решта пов'язана з падінням цін на нафту, девальвацією і рецесією.

Також частина зниження експорту в Росію була компенсована шляхом збільшення експорту в інші країни.

Окрім того експерти зазначили, що ефект санкцій тим відчутніше, чим ближче країна знаходиться до Росії. Так найбільше постраждали Литва, Латвія та Естонія.

Найменший вплив, відповідно, обмежувальні заходи завдали Греції або Португалії,

– зазначили автори документу.