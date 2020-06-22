Державна компанія "Нафтогаз" повідомила, що в липні 2020 підвищиться ціна на газ для промисловості. Так, за умов передоплати вартість зросте на 9,7% або на 314 гривень за тисячу кубометрів – до 3 тисяч 570 гривень.

Про підвищення вартості газу для промисловості повідомляє "Нафтогаз".

До слова Ціну на газ для населення знову знизили: вартість у червні

Як уточнює компанія, така ціна буде діяти для компаній, які закуповують газ за повною передоплатою в обсягах понад 50 тисяч кубометрів. Крім того, компанія не може мати боргів перед "Нафтогазом" або його дочірніми компаніями.

Для тих компаній, що не відповідають цим вимогам, ціна газу буде ще вищою. Вона зросте на 331 гривню або 8,7% і становитиме 4 тисячі 140 гривень за тисячу кубометрів газу.

Слід зазначити, що вартість для приватних компаній встановлює не сам "Нафтогаз". Держформування цін для приватних компаній скасовано з 2015 року. Відтоді вартість формується на основі ринкових цін.