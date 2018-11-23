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      Якою буде головна ялинка України у 2019 році: неймовірні фото

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      Головна ялинка України 2019 року
      Головна ялинка України 2019 року / Фото з відкритих джерел

      Головна ялинка України 2019 року буде встановлена на Софіївській площі у Києві. Цього року вона може бути штучною, а темою її оформлення буде північне сяйво.

      Про це повідомив організатор новорічних святкувань в Києві останніх років і засновник проекту "Folk Ukraine" Ігор Добруцький, передає "Сегодня".

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      Наразі організатори розглядають три варіанти того, якою буде новорічна красуня.

      Ялинка може бути штучною, складальною – з невеликих гілок, як робили раніше. Або живою, яку ми, за традицією, привозили з лісництва на Івано-Франківщині. Наразі рішення остаточно не прийнято. Думаю, до 8 грудня визначимося. 10 грудня – це критична дата. До цього дня ялинки повинні стояти і на Софійській, і на Контрактовій площах. Але, запевняю, в будь-якому випадку вони будуть дуже красивими,
      – наголосив Добруцький.

      Організатор пояснив, що у попередні роки українці багато нарікали на те, що в Києві встановлюють живу столітню ялинку. Також під час транспортування живого дерева з Карпат виникало чимало труднощів.

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      За словами Добруцького, висота ялинки на Контрактовій площі становитиме 22 метри, а на Софійській – 25-27 метрів, щоб вона гармонійно виглядала на тлі собору і дзвіниці.

      Раніше, засновник проекту "Folk Ukraine" розповів, як саме планують оформити новорічну ялинку.

      Темою головної ялинки буде північне сяйво, а новорічне містечко буде оформлене в стилі картин української художниці Марії Примаченко. Наступного року їй буде 110 років з дня народження. Тому ми вирішили присвятити художниці все оформлення, світлові фігури, а також іграшки на ялинці, – додав він.

      Також, організатори новорічного дійства додали, що в центрі столиці буде відкрита рекордна кількість фотозон – понад 70, а на Контрактовій площі буде резиденція святого Миколая і саме новорічне містечко.


      Новорічне містечко в стилі північного сяйва у Києві (макет)


      Макет новорічного містечка у Києві


      Макет головної ялинки України 2019 року 


      Новорічне містечко 2019 року в Києві (макет)


      Макет новорічного містечка у столиці


      Макет святкового містечка в Києві


      Новорічне містечко в столиці (макет)


      Макет прикрас святкового містечка в Києві

      Теги: Новини України LifeStyle Подорожі Новини Києва Новорічні свята
      Джерело: 24 Канал
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