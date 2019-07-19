15:56
19 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зробив пропозицію Лукашенку. Куди пропав алкоголь у Москві
      Вєсті Кремля
      21:35, 18 липня
      Вєсті. UA: Справжня стратегія Гройсмана. Зеленський приборкує олігархів
      Вєсті.UA
      20:25, 18 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Якою буде нова Рада та чи можуть бути перевибори: про найголовніше у ток-шоу "Політанатомія"

      126 Читать новость на русском
      Політанатомія
      Політанатомія / 24 канал

      Про підсумки передвиборчої кампанії, чорний піар та брудні технології, про нову Раду без професійних кадрів та першочергові законопроекти, про те, чи не розвалиться коаліція, хто стане новим прем’єром та чи можуть бути нові перевибори – про все це сьогодні в ефірі 24 каналу о 19:30.

      У щотижневому ток-шоу "Політанатомія" у вечірньому праймі ведучі Артем Овдієнко та Олег Рибачук обговорять найважливіші теми тижня, що минає, з гостями в студії.

      Не пропустіть: Політанатомія" виходить на 24 каналі у прямому ефірі щоп’ятниці о 19:30.

      Сьогодні до студії 24 каналу завітають:

      Олексій Гарань – професор кафедри політології Києво-Могилянської Академії;

      Сергій Гайдай – політтехнолог;

      Віктор Андрусів – директор Українського інституту майбутнього.

      Завантажуйте додаток Телепортал, щоб голосувати в прямому ефірі.
      Дивіться онлайн-трансляцію на Facebook i YouTube.

      blog_ava
      5 ознак, які допоможуть розпізнати психопата
      сьогодні
      7475
      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Антикорупційні плани у програмах партій: аналіз і коментарі
      сьогодні , 15:00 Антикорупційні плани у програмах партій: аналіз і коментарі
      Центр UA 68
      Куди піти у Будапешті: мальовничі місця європейської столиці
      сьогодні , 14:01 Куди піти у Будапешті: мальовничі місця європейської столиці
      Ірина Буртик 346
      Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      сьогодні , 08:30 Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      2226
      Куратор "ЛДРН" Сурков отправляет провокаторов на выборы в Украину
      сьогодні , 14:00 Куратор "ЛДРН" Сурков отправляет провокаторов на выборы в Украину
      Фашик Донецький 713
      Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      сьогодні , 13:45 Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      Світлана Попова 4439
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук