Якою буде нова Рада та чи можуть бути перевибори: про найголовніше у ток-шоу "Політанатомія"

Про підсумки передвиборчої кампанії, чорний піар та брудні технології, про нову Раду без професійних кадрів та першочергові законопроекти, про те, чи не розвалиться коаліція, хто стане новим прем’єром та чи можуть бути нові перевибори – про все це сьогодні в ефірі 24 каналу о 19:30.

У щотижневому ток-шоу "Політанатомія" у вечірньому праймі ведучі Артем Овдієнко та Олег Рибачук обговорять найважливіші теми тижня, що минає, з гостями в студії.

Не пропустіть: Політанатомія" виходить на 24 каналі у прямому ефірі щоп’ятниці о 19:30.

Сьогодні до студії 24 каналу завітають:

• Олексій Гарань – професор кафедри політології Києво-Могилянської Академії;

• Сергій Гайдай – політтехнолог;

• Віктор Андрусів – директор Українського інституту майбутнього.

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