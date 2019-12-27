Якою буде погода на Новий Рік в Україні та Києві: прогноз

Погода на Новий Рік 2020 неабияк здивує українців. Замість лапатого снігу та морозів в усі області прийде потепління з плюсовою температурою. Лише у Карпатах можливі легкі снігопади і мінуси на термометрах.

Синоптики Укргідрометценру відзначають, що вдень 31 грудня буде сонячно і тепло. Температура повітря підніметься до +4 градусів.

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Розпочнеться 2020 рік в Україні незначним погіршенням погоди і морозами. У новорічну ніч на Заході похолодає до -1-3 градусів, у решті регіонів нічна температура повітря становитиме -1+1 градус. Трішки тепліше буде в окупованому Криму – 0+2 градуси.

1 січня у більшості областей синоптики прогнозують мокрий сніг. Лише на Закарпатті, Волині, на Одещині та Миколаївщині буде сухо і сонячно. Стовпчики термометрів у перший день Нового Року опустяться до 0+2 градусів тепла.



Прогноз погоди на 1 січня / Укргідрометцентр

У Києві 31 грудня буде сонячним і сухим. У новорічну ніч очікується температура до -1 градуса, падатиме мокрий сніг. Вдень 1 січня стовпчики термометрів піднімуться до +3 градусів тепла, окрім мокрого снігу можливий дощ.

Лише у Карпатах на Новий рік пануватиме справжня зимова атмосфера зі снігом та "мінусами" до -5-7 градусів.

Якою буде погода взимку в Україні?Українцям цьогоріч варто чекати дійсно контрастну зимову погоду: від потужних снігопадів і лютих морозів до потепління і дощів.



Грудень 2019 року в Україні виявився дуже теплим і дощовим. Температура повітря побила кілька рекордів і перший місяць зими став одним з найтепліших за століття. Стовпчики термометрів піднімалися до +12+14 градусів тепла.



Січень і лютий 2020 року прогнозують холодними. За словами синоптиків, Україну засипле снігом і вріжуть 20-ти градусні морози. Вони будуть найсильнішими за останні 30 років.