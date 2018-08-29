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Якою буде погода у вересні в Україні: проноз від синоптиків

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Прогноз погоди на вересень в Україні
Прогноз погоди на вересень в Україні / Фото з відкритих джерел

Україну очікує тепла погода у вересні, адже середньостатистична температура повітря буде на 1-2 градуси вище норми. Тому у перший місяць осені переважатиме ще літнє тепло, проте час від часу регіони накриватимуть дощі.

Про це повідомила заступник начальника відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в інтерв'ю "Прямому".

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За її словами, в деяких регіонах України температура може досягати навіть + 38 градусів тепла.

У середньому середньомісячні температури будуть вище на 1,5-2 градуси, але з імовірністю 55%. Осінь буде різна, як і літо, і зима. Будуть теплі періоди з бабиним літом, будуть і дощі. Цього ніхто не спрогнозує, неможливо, звичайно. У нас в вересні максимальні температури на території України можуть досягати 30-35 градусів, навіть на півдні Одеської області і 38 градусів,
– розповіла Голеня.

Нагадаємо, раніше народні синоптики дали прогноз погоди на осінь 2018 року. За їхніми словами, восени в Україні буде без особливих "сюрпризів". Зокрема, буде два бабських літа у вересні, в жовтні заморозки, а в листопаді – перший сніг.

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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